Владимир Познер: Жак Ширак был таким же эгоистом, как Де Голь. Он считал, что у Франции - своя особая роль

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью. «Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», - сообщил агентству в четверг, 26 сентября, его зять Фредерик Сала-Бару. (Жак Ширак занимал пост главы государства с 1995-го по 2007 год.)

Эту печальную новость мы попросили прокомментировать одного из самых знаменитых сегодня журналистов-международников Владимира Познера.

- Я могу сказать о Жаке Шираке, в основном, только хорошее, - отметил Владимир Владимирович. - Он был безусловным государственным деятелем, когда их было побольше, чем сегодня.

И - человеком очень обаятельным.

И эгоистом, - в том смысле, что был убежден в том, что у Франции - своя особая роль, что Франция должна вести свою политику, а не плыть в фарватере, скажем, политики американской.

В этом смысле Жак Ширак был очень похож на Де Голля.

Он был похож еще и ростом, потому что Де Голль был высоченный, надо сказать, что и Ширак тоже. Но это - не так важно...

А - в смысле - отношения к самой Франции, к ее роли - конечно, он был чистым голлистом. (Голлизм - фр. Gaullisme - французская политическая идеология, основанная на идеях и действиях генерала де Голля. Эмблемой голлизма является лотарингский крест. - А.Г.)

Еще он совершенно превосходно говорил. У него был блестящий язык, он был замечательным оратором, очень образованным человеком.

Разумеется, французы над Шираком смеялись. Французы всегда смеются над властью, это в них говорит очень здоровое начало, к власти нельзя относиться слишком почтительно. Французы ни к какой власти почтительно не относятся. Но, я думаю, что сегодня во Франции вспоминают Ширака, в общем, тепло. По сравнению с теми, кто за ним последовал, - конечно, он был абсолютно выдающимся президентом.

Я с Жаком Шираком, можно сказать, столкнулся только один раз. Это было в Биаррице, я был на отдыхе, и он был на отдыхе. И мы просто встретились во время прогулки, когда он и я гуляли вдоль океана.

Я с ним поздоровался. Он очень приветливо мне ответил, хотя мы были совершенно не знакомы...