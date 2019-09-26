Сергей Лавров: НАТО одержимо безостановочным расширением, Россию альянс объявил врагом

О невыдаче виз российской делегации в ООН

- Мы протестовали. Нам говорили, что нет никакой дискриминации, никакого нарушения обязательств США перед ООН как страны-хозяйки, принимающей у себя штаб-квартиру организации, в том числе обязательств, закрепленных в соглашениях между США и ООН о необходимости обеспечивать беспрепятственное участие всех ее членов во всех мероприятиях. Но мы уже привыкли к американским манерам - с них станется. Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя.

Об отношениях с ЕС

- Мы сделали для себя главный вывод: Евросоюз - ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой - чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными. ЕС задолго до украинского кризиса, санкций, Крыма исповедовал эту логику. Еще в 2004 году, когда был первый майдан, требование к Киеву принять решение - с Россией он или с Европой - было озвучено официальными лицами стран - членов ЕС.

О восстановлении авиасообщения с Тбилиси

- Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия.

О планах НАТО

- Когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом - мы внутри альянса объявлены врагом - и затруднить развитие нашей страны. Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права.

...В НАТО давно идут дискуссии о том, каков же новый смысл существования альянса после прекращения существования СССР. Теоретики в Брюсселе уже начинают выдвигать тезис, что НАТО из оборонного альянса должно превратиться в альянс, который несет демократию и безопасность всему земному шару. Гегемонизм, ощущение собственной исключительности - либералам можно все, а нелибералы должны подчиниться.

Об отказе Белоруссии разместить российскую базу

- Это действительно неприятный эпизод. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию. По внешней политике в чистом виде у нас есть программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет.