Барнаульским школьникам рассказывают о безопасности в интернете

В Барнауле активисты решили сделать интернет безопаснее для детей и подростков: рассказать им и их родителям, как безопасно использовать глобальную сеть. При помощи президентского гранта сотрудники Информационно-консультационного центра интернет-технологий «Систематика» создали проект «Безопасное детство».

Всего в рамках проекта волонтеры проведут для барнаульских школьников десять лекций, посвященных безопасному поведению в интернете. Для родителей также будут организованы встречи, на которых расскажут, как проявляется интернет-мошенничество, что такое интернет-травля или кибербуллинг, какие способы борьбы с ним существуют, а также поговорят про киберзависимость.

«Безопасное детство» - проект, направленный на привлечение внимания к проблеме контента в интернете для детей и подростков, а также налаживания контакта родителей со своим ребенком по вопросу использования сети, поэтому «Систематика» обращает внимание и на проблему с видео контентом, который на сегодняшний день является популярной формой подачи информации и удержания аудитории.

Зачастую в погоне за лайками и рейтингами создатели видео упускают такие показатели как безопасность и качество. В свою очередь родители не всегда могут уделить время для предварительного просмотра роликов, каналов или мультиков, которые могут увидеть их дети.

Волонтеры организации и привлеченные ими эксперты проверят каналы, ролики, мультфильмы и дадут рекомендации родителям по использованию видео в сети с учетом ряда критериев: позитивная модель, язык и лексика, сексуальный контент и другие.

Лекция в лицее города Барнаула на тему безопасности в Интернете. Фото: сайт АНО «Систематика»

Мониторинг видео будут проводить с участием педагогов, детских и подростковых психологов, IT-специалистов. Созданные ролики с советами для родителей будут занимать не более 3 минут, что позволит оперативно принимать решение по выбору контента.

«Итоговый рейтинг с рекомендациями к просмотру поможет родителям определится с выбором. Все обзоры будут размещены на канале в открытом доступе», - рассказал исполнительный директор «Систематики» Антон Кривулин.

Авторы проекта запланировали и творческий конкурс, который будет проведен с февраля по апрель 2020 года на сайте Яmuza для школьников от 12 до 18 лет. В номинации «Плакат» дети и подростки смогут рассказать про «Интернет глазами ребенка», а также «Интернет и будущее».

Стоит отметить, что в прошлом году «Систематика» уже проводила творческий конкурс. Совместно с Министерством образования и науки Алтайского края волонтеры организовали конкурс на тему информационной безопасности в Интернете: было прислано 65 работ, поставлено более 4,6 тысячи лайков, а охват превысил 24 000 пользователей в социальной сети ВКонтакте.

Сотрудники Информационно-консультационного центра интернет-технологий «Систематика» ставят своей целью развить интернет-волонтерство и создать устойчивое сообщество для выявления и пресечения незаконной деятельности в сети. В организации верят: привлекая внимание детей и подростков к социально-значимым проблемам, можно воспитать в них социальную ответственность и активную гражданскую позицию.