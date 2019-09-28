«Зверь и абсолютное зло»: Сестры убитого дочерьми Михаила Хачатуряна подали в суд на свою бывшую невестку за резкое интервью

Пока сестры Хачатурян перед стартом судебного процесса знакомятся с материалами уголовного дела, фигуранткой судебного иска стала их мать, Аурелия Дундук.

Напомним, 27 июня 2018 года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего Михаила Хачатурян. Мужчина истек кровью после нескольких ударом ножом. Подозреваемых задержали почти сразу. В убийстве признались его дочери - Крестина (ей на тот момент было 19 лет), Ангелина (18) и Мария (17). Девушки заявили, что отец в течение многих лет издевался над ними, психологически давил, избивал и совершал действия сексуального характера. При этом эксперты установили, что в момент совершения преступления младшая из сестер, Мария, находилась в невменяемом состоянии.

Расследование завершено. Дело идет к суду. Как стало известно, на днях сестры убитого Михаила Хачатуряна подали в суд на свою бывшую невестку Аурелию Дундук. «Комсомолка» уже сообщала, что Михаил за несколько лет до трагедии выгнал жену и старшего сына из дома и запрещал ей общаться с Крестиной, Ангелиной и Марией. Сообщается, что сестры Михаила оскорблены словами Аурелии о бывшем муже в многочисленных интервью. В частности, женщина называла покойного «зверем» и «абсолютным злом».

По информации «КП», иск подан в Солнцевский суд Москвы. Марина и Наира Хачатурян рассчитывают получить в качестве моральной компенсации 1 миллион рублей. Первое заседание должно состояться уже в понедельник, 30 сентября.

- Я слышала, что такой иск есть, но о чем там говорится, пока не в курсе, - сообщила корреспонденту «Комсомольской Правды» Аурелия Дундук. - Я пока не получила никаких документов. Получу - буду знакомиться.

- Да, на 30 сентября в суде назначена предварительная беседа по этому иску, - подтвердил нам адвокат Алексей Липцер. - Но Аурелия даже имеет право на нее не ходить. Сначала она должна получить письменное уведомление об этом иске. Мы должны изучить, в чем его суть и обсудить дальнейшие действия. Пока говорить не о чем.

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