Неизвестный фотоальбом Михаила Хачатуряна: Дружба с высокопоставленными полицейскими и пьянство со «святыми» отцами

Скоро громкое дело сестер Хачатурян, возможно, передадут в суд. Но в этой истории до сих пор много неясного. Особенно противоречива личность отца девочек — Михаила Хачатуряна. Он выставлял себя любящим отцом, но экспертизы уже установили: Михаил долгое время тиранил и насиловал дочек.

Напомним, летом 2018 17-летняя Мария, 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина расправились с 54-летним Михаилом Хачатуряном, нанеся ему больше 35 ножевых ранений. А после сами вызвали полицию.

Сестры Крестина и Ангелина ХачатурянФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях дело было передано на ознакомление сторонам процесса. Последнее слово останется за прокуратурой. Есть три варианта развития событий: дело направят в суд, переквалифицируют со статьи «убийство» на более мягкую, например «превышение самообороны», или вовсе закроют.

С патриархом Армянской православной церкви фото больше, чем с собственными детьмиФото: Одноклассники

МИХАИЛ ИЕРУСАЛИСМСКИЙ

Так называл себя в соцсетях убитый. Его страничка в «Одноклассниках» все еще жива. Странно, что родня не ликвидировала ее, ведь там столько интересного. Похвалиться своей жизнью и делами Хачатурян очень любил — за несколько лет выложил в сеть около 500 снимков.

Михаил Иерусалимский -так называл себя в соцсетях убитыйФото: Одноклассники

Один из любимых сюжетов - Хачатурян и святые места. Тут целый отдельный альбом можно создавать. Многие из этих картинок и видео растиражированы родней Хачатуряна как доказательство его добропорядочности. Вот он окунается в реку Иордан в день Великого Крещения, зажигает свечи в Храме Гроба Господня. Вывозит детей на Святую Землю. Вот он моет тряпочкой пещеру, в которой родился Иисус (подпись «Убираться в храме это великая благодать»). Вот меняет масло в церковных лампадках. С патриархом Армянской православной церкви фото больше, чем с собственными детьми. И за столом (подпись - «Днюха Патриарха»), и в его резиденции в Иерусалиме. И у машины, и в церквях.

Вот он окунается в реку Иордан в день Великого КрещенияФото: Одноклассники

Но есть и другие отцы — Тигран, Ваак, Вазген. На многих фото подписано «терь», что в переводе с армянского — отец. То они все вместе в рясах. То на пляжах с пивом и сигаретами. Возможно, что с этого же шезлонга Хачатурян по телефону терроризировал своих дочерей, кроя матом в голосых сообщениях: «Ангелина, сосать будешь беспрерывно» (подробности этих диалогов — на сайте kp.ru) Интересно, слышали ли эти разговоры батюшки?

На многих фото подписано «терь», что в переводе с армянского — отецФото: Одноклассники

Но Бог с ними, с церковниками. Как говорится, не суди и не судим будешь, никому ничто человеческое не чуждо. Смотрим дальше.

С ПИСТОЛЕТОМ И ДРОБОВИКОМ

Присмотритесь к этому снимку, справа на фото у Хачатуряна кобура с пистолетом. Судя по обстановке это массовые гуляния по случаю 9 мая. При этом законом запрещено находиться в местах массового скопления людей с оружием.

В электронном альбоме не один, и не два снимка Михаила с пистолетом или даже дробовикоФото: Одноклассники

Это попадает как минимум под две статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» (222 УК РФ) и «Хулиганство» (213 УК РФ). Кстати, следующая фотография на этом же месте, но уже с женой и детьми. В электронном альбоме не один, и не два снимка Михаила с пистолетом или даже дробовиком.

Воорожен и опасенФото: Одноклассники

ДРУЗЬЯ В ПОГОНАХ

Тут даже слова не нужны, просто процитируем подписи (орфография и пунктуация частично сохранены). «МИРЗОЯНЦ Нерсес Эдуардович - первый заместитель руководителя Следственного департамента ФСКН России – начальник Зонально-следственного Управления, Генерал-Лейтенант полиции» - с явным восхищением сообщает Хачатурян своим подписчикам. «Слева, ген.лет. Мирзоянц.Н.Э... Справа Директор ФСНК. ген. полковник ИВАНОВ В.П... С ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕРА МИРЗОЯНЦУ Н.Э., ЗА ЗАСЛУГИ ОТЕЧЕСТВА!!!»

Многие скажут, ну мало ли с кем он еще фотографировался. Тем более, что в альбоме у него есть фото и с Авраамом Руссо, и с Анастасией Заворотнюк, и с Басковым, и с Малаховым. Но генерал-лейтенант Мирзоянц явно его близкий друг. Иначе как объяснить, что они вместе катались по Святым местам. Сидели за одним столом на дне рождения племянника Мирзоянца. Вот самое эпическое фото и подпись: «НЕРСИК, ГОСПОДЬ СВЕЛ НАС...... ЭТО ИСТИНА.....».

Мирзоянц явно его близкий другФото: Одноклассники

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) упразднена в 2016 году. Ее функции переданы МВД РФ. В настоящее время какие-либо упоминания о генерале Мирзоянце на официальном сайте МВД отсутствуют.

Напомним, что после смерти в машине у Хачатуряна были найдены пакетики с белым порошком. Много пакетиков. Что это за вещество - непонятно, племянник убитого заявлял, что ладан.

Они вместе катались по Святым местамФото: Одноклассники

КОРЕШ ИЗ БУТЫРКИ

А вот еще один высокопоставленный полицейский чин. Смотрим на фото, читаем подпись: «Иерусалимский получил ГРАМОТУ. НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ... ОТ НАЧАЛЬНИКА 2го ИЗОЛЯТОРА... Б У Т Ы Р К И. г.МОСКВЫ. ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ Г.У.И.НА.». Этот друг Хачатуряна — Петросян занимал должность заместителя начальника по оперативной части СИЗО №2 «Бутырка». Вот с ним же в Иерусалиме замаливают грехи. Они явно очень дружили, фотографий много. Кстати, этот Петросян из Бутырки в итоге был уволен. Не известно за что, но как говорят близкие к системе ФСИН люди — основания были. И очень веские. А Хачатурян, как рассказывали в его окружении, «грел» зоны — развозил по тюрьмам еду, одежу, сигареты. Не для всех, конечно, а только для своих.

Смотрим на фото, читаем подписьФото: Одноклассники

И это далеко не все высокопоставленные полицейские чины, который дружили с Хачатуряном. Изъятый следственными органами телефон убитого тщательно изучен. В нем переписка со многими людьми в погонах. От источников близких к следствия «КП» стало известно, что среди них были даже сотрудники окружной и генеральной прокуратуры.

Этот друг Хачатуряна — Петросян занимал должность заместителя начальника по оперативной части СИЗО №2 «Бутырка»Фото: Одноклассники

ВОРЫ В ЗАКОНЕ

Не чужда Михаилу Хачатуряну, любителю церкви, полицейских и детей, была и дружба с представителями других сообществ. На одной из последних фотографий он стоит у стены Плача с небезызвестным Рубеном Татуляном, сочинским бизнесменом, президентом Федерации спортивной борьбы города Сочи. В июле 2019 Минфин США внес этого человека в новый санкционный список, причем санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе».

У стены Плача с небезызвестным Рубеном ТатуляномФото: Одноклассники

Что дальше

История девочек Хачатурян не просто так уже год не сходит с первых полос газет. Так или иначе она касается каждого. Она про равнодушие многих официальных структур (в школе, например, не придали никакого значения, что ученицы ходят с синяками, месяцами не появляются в классе). И про домашнее насилие, когда некуда бежать и некому жаловаться на тирана-отца (мужа, сожителя). Мама девочек Аурелия Дундук не раз вся избитая попадала в больницу, а после наблюдала, как ее заявления в полицию о побоях швыряют в мусорную корзину. На допросах сами сестры рассказывали, что не ходили в полицию, так как у отца там крутые связи и обо всех заявлениях ему тут же сообщали.

И во многом она о безнаказанности — Михаил делал буквально что хотел и держал в страхе не только всю свою семью, но и весь двор. Он прострелил соседке ногу, не поделив парковочное место во дворе. Он с пистолетом пришел «поговорить» с учительницей в школе. Оружием угрожал парикмахеру, отказавшемуся принимать его без очереди. При этом часто появлялся на улице в рясе и с огромными золотыми крестами. И всем хвалился не только своей набожностью, но и крутыми связями.

Впереди судебный процесс, и мы еще узнаем много интересного.

«КП» продолжает следить за этой историей.