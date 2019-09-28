«Спектакль окончен, просьба не аплодировать»

В одной из моих бесчисленных коробок с бумагами лежит театральная программка, на «Юнону и Авось» образца 2006 года, когда спектаклю исполнилось 25 лет. На ней написано от руки: «Приветствуем Вас! Спасибо, что Вы с нами! Марк Захаров».

Автограф Марка Захарова на театральной программке "Юноны и Авось". 2006 год.Фото: Личный Архив

Нет, я не льщу себе и не пытаюсь изобразить какую-то «близость» к ушедшему ныне режиссеру. Он подписал тогда ВСЕ программки. Легко представить себе его до сих пор за большим столом слева от входа в огромную комнату «художественного руководителя театра»: вот он по птичьи немного склонил голову набок и пишет, пишет, пишет на стопке длинных брошюрок белого цвета, ставшего уже сейчас цветом слоновой кости. Наверное, он мог бы сделать факсимиле для типографии, но чернила уже не были бы живыми, как живым был каждый спектакль, на котором каждый раз что-то могло пойти не правильно. Не сошлись характерами со зрительным залом, перегорело что-то внезапно, актер опоздал или не смог вернуться вовремя со съемок в нелетную погоду: труппа ведь звездная, востребованная. И, если помощники Марка Анатольевича могли каждый вечер отмечать карандашиком фамилию человека, который именно сегодня сыграет персонажа в списке на замену, то и он мог подписать семь с половиной сотен программок, чтобы просто сказать спасибо своему зрителю.

Мы общались с Марком Анатольевичем не раз, и на диктофон, и без. Он не был «говоруном», легким собеседником, отнюдь. Сарказм, внутренняя полуулыбка, некоторое прокручивание в голове: «А говорил ли это я раньше?». Он не хотел стать заезженной пластинкой и идти по пути, очень популярном ныне у разных деятелей, которые привыкли отвечать на вопрос словами: «Ой, я тысячу раз уже отвечал на вопрос про это, но снова расскажу». Захаров «снова» не рассказывал, его воспоминания осмысливались от одного прикосновения к больной или приятной теме к другому, а если мысль не формулировалась, просто не отвечал. Это было скучно ему. Даже по телевизору в интервью видно, как он в такие моменты морщится, как будто бы в рот попало что-то прокисшее. В его личной игре в «вершки и корешки» на вершки приходились спецэффекты с дымом, на корешки – то, ради чего ставилась пьеса.

Эта фотография сделана за кулисами Большого зала консерватории после юбилея Родиона Шедрина.

Однажды, в далекие «застойные» времена, в конце 70-х, он завершил постановку польской пьесы «Вор» собственным объявлением, наговоренным лично: «Спектакль окончен, просьба на аплодировать».

Как так? - спросила я его накануне какого-то очередного юбилея. - А цветы, аплодисменты, это же тоже часть действия? Возможность для зрителя отблагодарить актеров.

Марк Анатольевич улыбнулся. Он был очень усталым тогда, каким, наверное, бывает человек, регулярно ездящий в Германию на обследования после шунтирования сердца, и лучше бы нам этой усталости не ведать. Но он улыбнулся.

- По сегодняшнему моему ощущению, - ответил он, - некая наивность режиссерская тут была. И некая примитивность. Потом пафосность несколько подпортило обнаженное мужское тело покойника, которое в финале спектакля оставалось лежать на столе. Мы были где-то на гастролях, и вот после моей фразы «просьба не аплодировать», из зала вышел человек с цветами, положил их покойнику и приложился к нему долгим поцелуем. Как-то после этого у меня стали возникать сомнения: может, лучше аплодисменты.

А еще Марк Анатольевич любил цитату из Данте: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят, что хотят».

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