Судан сделал всех дважды

Наше жюри конкурса игрового кино, включавшее в себя кроме вашего кинообозревателя известного египетского режиссера Хайри Бешару, знаменитую палестинскую документалистку Мэй Масри, директора Сиднейского кинофестиваля Нашена Мудли и лауреата «Оскара» за звук к фильму «Миллионер из трущоб» Ресула Пукутти, сошлось на том, что в достойнейшей программе, собранной по свежим следам Венеции и Торонто, со щепоткой Канн, Локарно и Карловых Вар, по-настоящему «соревновались» друг с другом только два фильма.

Один представлял Новый свет, новую кинематографическую территорию и регион, за который отвечает Эль Гуна, - огромный и таинственный арабский мир, включающий в себя 23 страны и 350 миллионов жителей. Другой - свет Старый, великую кинематографическую традицию и европейскую школу, без которой не было бы многих других школ. Эти фильмы мы и решили выделить.

Авторы суданского фильма "Ты умрешь в 20" празднуют победу в Эль Гуне. Фото: предоставлены фестивалем.

«Золотую звезду» Эль Гуны и сопутствующие 50 000 долларов получил фильм под названием «Ты умрёшь в 20» (You Will Die at Twenty) Амжада Абу Алала, недавно выигравшего в Венеции титул «Льва будущего» и прилагающиеся к нему 100 тысяч долларов. Фильм дебютанта из африканской страны Судан повествует о парне, которому в младенчестве предсказали смерть в указанном юном возрасте. В ожидании оной он посвятил всю свою молодость запоминанию наизусть Корана. Бывший кинооператор Сулиман, персонифицирующий собой искусство движущихся изображений, открывает Музамелю глаза на то, что мир гораздо больше и интереснее, чем его деревня и что им управляют гораздо более сложные процессы, чем хотелось бы пророкам-дервишам. А первый за долгие годы игровой суданский фильм открывает глаза тем, кто его смотрит, соединяя в себе универсальность и экзотику, наивность и природное чувство кино, антиклерикализм и следование традициям культуры, о которой мы совсем ничего не знаем. О режиссере, на котором стоит клеймо абсолютного победителя, мы все точно еще услышим. Интересно, что в документальном конкурсе тоже победила картина из Судана, «Разговоры о деревьях» (Talking about Trees). Победы зарождающейся кинематографии встречали характерным улюлюканьем нарядные суданские актрисы из фильма.

Чтобы уравновесить Новый мир со Старым, замечательной польской картине, «Тело Христово» (Corpus Christi) Яна Комасы, мы выписали сразу два приза - «Серебряную звезду» и приз за лучшую мужскую роль молодому актеру Бартошу Белении, потрясающем новому лицу европейского кино. В этой основанной на реальной истории философской параболе Бартош играет 20-летнего выпускника исправительной колонии, испытывающего тягу к божественному. Сбежав из колонии, он начинает выдавать себя за семинариста, потом и замещает священника в небольшом городке, переживающем большую драму. Молодой герой трагичен, разорван собственными несовершенствами, грехами и преступлениями, и знает, что искупления ему не избежать. Он изо всех сил хочет вершить добро, но жестокий мир вокруг упорно не позволяет ему это делать. Наконец-то в польском кино возникло явление, которое можно поставить рядом с вдохновенными психологическими параболами Кесьлевского - и по дерзости мысли, и по качеству исполнения.

Кинообозреватель "КП", директор фестиваля в Эль Гуне Интишаль Аль Тимими и программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева. Фото: предоставлены фестивалем.

«Бронзовая звезда» оказалась в руках марокканки Мариам Тузани, снявшей еще одну психологическую драму, «Адам» (Adam). Героинь всего трое, и среди них нет ни одного мужчины: Адам появится на свет уже за кадром: молодая героиня-бродяжка сильно беременна. От безвыходности она стучится в дом пожившей женщины с трудной судьбой (звезда арабского кино Любна Азабаль), с утра до вечера занимающейся выпечкой хлеба. И та, в одиночестве воспитывающая малолетнюю дочь, нехотя пускает ее к себе. Ясно, что постепенно женщины сблизятся, станут выпекать вместе вкусные арабские лепешки, но, что важно, помогут друг другу освободиться от пут тянущего назад прошлого и увидеть звездное небо в алмазах.

Героиня тунисского фильма «Мечта Нуры» (Noura's Dream) тунисско-египетская звезда Хинд Сабри удостоилась приза за лучшую женскую роль. Нура изменяет сидящему в тюрьме мужу-вору, но тот неожиданно выходит из тюрьмы, и под стражей рискует оказаться теперь уже сама Нура - за измену ей полагается пятилетний срок (хорошо еще, что не забой камнями). Актриса создает раздражающе реальный, из плоти и крови, образ современной арабской женщины - по внешним признакам, вполне себе независимой, а на самом деле вынужденной идти на весьма отталкивающие компромиссы, на которые едва ли пошла бы сколь угодно забитая женщина Старого света.

Приз за лучший арабский фильм был присужден энергичной алжирской «Папише» (Papicha) Муни Меддур о 18-летней девушке, задумавшей стать модным дизайнером в не слишком располагающих к этому обстоятельствах: в 1990 году в Алжире к власти пришли фундаменталисты, потребовавшие от женщин носить не обольстительные наряды, а хиджабы и бурки. Несмотря на ад, который творится вокруг нее, девушка все равно намерена во что бы то ни стало устроить свое дефиле. Упертая и активная, она не желает покидать алжирскую родину, справедливо считая, что она принадлежит ей в той же степени, что и испортившим ей жизнь неприветливым бородатым мужчинам.

