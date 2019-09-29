Немцы обиделись: Зеленский оскорбил Меркель

Как и ожидалось, после публикации Белым домом телефонного разговора президентов США и Украины немцы обиделись. За своего канцлера Ангелу Меркель. Дональд Трамп обвинил ее в «ничегонеделании» по Украине, а Владимир Зеленский с готовностью поддакнул.

«Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает. Многие европейские страны поступают так же, поэтому я считаю, что вам нужно обратить на это внимание, а Соединенные Штаты ведут себя по отношению к Украине очень-очень хорошо», - вещал Трамп.

«Да, вы абсолютно правы. Не только на 100%, но в действительности на 1000%, - соглашался Зеленский. - Я разговаривал с Ангелой Меркель и я встречался с ней. Я также встречался и разговаривал с Эммануэлем Макроном и я говорил им, что они не делают столько, сколько должны делать по вопросам санкций. Они не усиливают санкции. Они не работают так много, как должны работать для Украины. Выходит так, что логически Евросоюз должен быть нашим крупнейшим партнером, а технически США гораздо более крупный партнер, чем ЕС, и я очень благодарен вам за это, потому что США так много делают для Украины».

Теперь немецкий журнал Der Spiegel с заголовком «1000 процентов» написал, что украинский лидер «оскорбил» канцлера ФРГ, ни единым словом не оценив ее усилий.

«Именно канцлер Германии и тогдашний министр иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», - напомнил Киеву через издание лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютцених.

«Трамп использует власть для продвижения личных интересов, предвыборных интересов и также против Германии и Европы. Европейцы предоставили Украине средства в двузначном миллиардном размере и приняли санкционную программу против России, чего не было даже в холодную войну», - вторит ему глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

А что же Киев? «Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера», - оправдывается меж тем посол Украины в Германии Андрей Мельник.

А точнее, как подметил Der Spiegel, пытается «склеить осколки».

ДОСЛОВНО

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