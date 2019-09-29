"Спартак" проиграл четвертый матч подряд в чемпионате России, уступив "Оренбургу" 1:2

Футболисты "Спартака" в этом сезоне после начала осени проводят не самый хороший отрезок в своей клубной истории. Начиная с матча против питерского "Зенита" - одни поражения в первенстве страны в Премьер-Лиге. 29 сентября в гости к "красно-белым" приехал ФК "Оренбург". Именно уральцы на финише прошлого сезона в последнем туре лишили четвертого места спартаковцев, победив их со счетом 2:0 на своем поле. В этом сезоне оренбуржцы не столь круто выглядят, однако для "Спартака" они оказались весьма "зубастым" соперником!

Счет в поединке был открыт в конце первого тайма - после быстрой атаки "Оренбурга" - на 46-й минуте отличился Малых, который откликнулся удачно на передачу Зотова. Драматичный финал первого тайма поединка получился. "Спартак" ушел на 15-минутный отдых, проигрывая 0:1 гостям.

Спартак - Оренбург. 0:1. Андрей Малых, Российская Премьер-Лига, 11 тур 29.09.2019.Спартак - Оренбург. 0:1. Андрей Малых

На старте второго тайма Джордже Деспотович делает счет 2:0! После передачи Рикарду Алвеша футболисты "Спартака" оказались в еще более сложно поражении. Поставив на грань четвертого поражения подряд в чемпионате России московский клуб. Такого с москвичами не было аж 10 лет.

Спартак - Оренбург. 0:2. Джордже Деспотович, Российская Премьер-Лига, 11 тур 29.09.2019.Спартак - Оренбург. 0:2. Джордже Деспотович

Мощный импульс надежды "Спартак" получил сразу же. В следующей же атаке хозяева поля получили право на угловой. И Лоренсо Мельгарехо ударом головой отправил мяч в сетку ворот "Оренбурга". На 65-й минуте счет стал 1:2. И в финальные полчаса матча возникла нешуточная интрига. "Спартак" бросился отыгрываться, пытаясь сквитать один гол и вырвать ничью. Процент владения мячом стал 70/30 в конце матча.

Спартак - Оренбург. 1:2. Лоренсо Мельгарехо, Российская Премьер-Лига, 11 тур 29.09.2019.Спартак - Оренбург. 1:2. Лоренсо Мельгарехо

Но чуда не свершилось. "Спартак" проиграл в четвертый раз подряд в этом чемпионате. На сей раз - "Оренбургу" дома со счетом 1:2. "Оренбург" с 11 очками теперь на 11 месте в турнирной таблице, а "Спартак" с 14 баллами - девятый.

На следующей неделе "Спартак" поедет в Краснодар, где сыграет с местными "быками" 6 октября. А вот "Оренбург" ждет дома игра с "Динамо" 5 октября.