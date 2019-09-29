Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отправлен в отставку после поражения от "Оренбурга"

В воскресенье, 29 сентября, футболисты московского "Спартака" проиграли четвертый матч подряд в чемпионате России. На своем поле команда Олега Кононова проиграла "Оренбургу" со счетом 1:2. Для "красно-белых" это поражение стало четвертым подряд в первенстве страны. Такого с командой не было уже десять лет. Проиграв оренбуржцам, спартаковцы расположились только на 9 месте в турнирной таблице после трети сезона - у топ-клуба всего 14 очков. И только 3 балла отставания от "Оренбурга", который идет на 10-й позиции Премьер-Лиги.

Когда же закончился матч, то больше часа в пресс-центре "Спартака" не появлялся главный тренер проигравшего клуба. Журналисты ждали, выйдет ли к народу Кононов.

И в итоге на официальном сайте "Спартака" появилось сообщение:

- Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

СПРАВКА "КП"

Как играл "Спартак" в сентябре в чемпионате России

1 сентября. "Зенит" (дома) 0:1

14 сентября. "Урал" (дома) 1:2

20 сентября. "Уфа" (гости) 0:1

29 сентября. "Оренбург" (дома) 1:2