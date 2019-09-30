«Ура! Я разорен!»

Число банкротов в России растет в геометрической прогрессии. И по статистике кредиторы могут вытрясти из них только 1 рубль из 30. А власти хотят еще больше упростить процедуру списания безнадежных долгов.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА: ЗАНЯТЬ 15 МЛН, ВЕРНУТЬ 500 ТЫС.

1 октября исполнится 4 года, как действует законодательство о банкротстве физических лиц - в 2015 году в закон «О несостоятельности (банкротстве)» внесли дополнительную главу. Народ сначала не слишком понял, что это за штука, а потом распробовал. С каждым годом число тех, кто желает стать банкротом, увеличивается в полтора раза. И это притом что процедура совсем не дешевая. Тысяч 100, а то и 200 приходится выложить. Но оно того стоит, любой банкрот подтвердит. Как только оглашается решение арбитражного судьи, никто над должником уже не властен. Никаких судебных приставов, коллекторов. А поражение в правах, чего многие так боятся, минимальное.

В итоге кредитные приключения среднестатистического банкрота выглядят так. Набрал долгов на 15,8 млн рублей (средний размер по банкротным делам), имущества у него насчитали на 718 тысяч, а кредиторам вернули 519 тысяч (что-то суд оставил должнику, чтобы не пустить его по миру). В 30 раз меньше!

Неудивительно, что заявителями в делах о банкротстве в подавляющем большинстве случаев выступают сами должники. Если в I полугодии 2018 года они инициировали 84,5% таких дел, то в I полугодии 2019 года - уже 89,8%.

ГРОЗА БАНКИРОВ

Недавно министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что процедуру банкротства нужно сделать доступнее. Сейчас процесс обходится заявителю минимум в 100 тысяч рублей. У кого реально ни гроша - откуда ему взять такие деньги? В итоге настоящие бедные как раз и остаются под давлением банков и коллекторов, не имея возможности избавиться от долгов законным способом. Орешкин предлагает уложить процедуру в 10 тысяч. Популизм? Если и да, то совсем чуть-чуть. Глава Минэкономразвития резко выступает против банковской политики навязывания потребительских кредитов. Их темпы роста «абсолютно превышают темпы роста доходов населения», отмечал он.

Если отбросить политесы, то Орешкин как бы говорит банкирам: «Вы навязываете населению кредиты под 30% и более, по несколько раз в день названиваете людям, бессовестно искушаете их иллюзией легких денег - и они попадают в кабалу. Так вот вам, получайте оружие возмездия: я добьюсь, чтобы люди имели законное право не отдавать вам эти грабительские долги».

Разумеется, министр не Робин Гуд, у него другая задача: найти деньги для развития экономики. И если Орешкин окажется достаточно крепким, чтобы продавить свою линию, то получится вот что. Банки, увидев, что навязывать кредиты населению опасно (могут и не вернуть), переключат свои финансовые потоки на инвестирование в экономику, на кредитование бизнеса. Как знать, может, это и даст импульс развитию страны.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЗАКОН ПОМОГАЕТ МОШЕННИКАМ?

А пока что залпы, направленные против банковских аппетитов, рикошетят по совершенно неповинным законопослушным гражданам. По действующему законодательству арбитражные суды освобождают банкротов не только от кредитов, но и от необходимости возвращать долги. Дали вы хорошему знакомому денег в долг - он имеет право не вернуть. Даже если под расписку. Или пусть даже под залог имущества - в этом случае шансов больше, но вполне может оказаться, что кредиторов на этот залог вагон и маленькая тележка. Многие стали пользоваться открывшимися перспективами.

Вот, например, какую историю рассказал наш коллега, журналист «Комсомолки» писатель Николай Андреев. Если что, автор знаменитой книги «Тайна перевала Дятлова» и других.

«Таких, как я, десятки, - написал Андреев на своей страничке в соцсети. - Тихонов выработал безукоризненный способ заработка: подписывал договоры на строительство домов - и не строил. Деньги присваивал. Суды? Суды были. Решения принимались. Судебные приставы получали исполнительные листы. А у Тихонова ничего нет. Гол как сокол. Хотя ко мне он приезжал на разных машинах - не сказать, что шикарные, но дорогие. Живет в роскошной квартире в престижном районе Калуги. Богатая дача. А взять с него нечего».

Я проверил. Есть такой сайт fedresurs.ru - очень удобный, там публикуются все данные о банкротствах и о банкротах - поименно. Есть там и обидчик нашего журналиста - индивидуальный предприниматель Тихонов Максим Васильевич. Действительно, долгов на нем - миллионы. Вот договор подряда на 3,7 млн руб, вот на 2,6 млн, на 1,2 млн, вот сущая мелочь - на полмиллиона с хвостиком. А еще долговые расписки, кредит от Сбербанка более чем на 700 тысяч, невыплаченные налоги...

Наш Николай Андреев пошел другим путем. Подал заявление в полицию - чтобы этого «строителя» привлекли за мошенничество. Удачи нашему коллеге в его нелегком деле, «Комсомолка» в одном из ближайших номеров расскажет об этой истории подробнее.

МНЕНИЕ

Михаил ДЕЛЯГИН:

Это золотая жила для мошенников!

- Сегодня возможность личного банкротства часто используют мошенники, для них это золотая жила, - сказал «КП» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Это обеспеченные люди, они берут деньги в долг и не отдают. А когда видят, что дело пахнет судом, находят способ сохранить свои деньги: через подставных лиц создают себе фиктивные долги. И спокойно подают на банкротство. Имущество описывают, а выплата кредиторам производится пропорционально долгам. И получается, что большую часть получит не реальный должник, а подставной, который потом за спиной суда вернет этому мошеннику деньги. Нужно вернуть банкротству физлиц исконный смысл, чтобы им могли пользоваться обычные люди, которые оказались в непростой ситуации. Хорошая идея сделать процедуру дешевле - я бы вообще проводил ее даром, хотя бы для самых незащищенных слоев населения и попавших в наиболее тяжелую ситуацию. Для экономики в целом возможность банкротить физические лица - это благо. С нее будет сниматься груз безнадежных долгов. Но для положительного эффекта надо сделать так, чтобы банкротство не было палочкой-выручалочкой для жуликов.