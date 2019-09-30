"Я сейчас просто в шоке": Лера Кудрявцева узнала о дочке Сергея Лазарева и заплакала

Новость о втором ребенке Сергея Лазарева стала громом среди ясного неба не только для поклонников певца, но и для его близких. Артист долго скрывал от публики своего первенца Никиту, которому пять лет. Также никому он не говорил и о рождении дочки Анечки. Лера Кудрявцева, с которой Сергея связывали романтические отношения, узнав о малышке, расплакалась прямо в студии.

Лера Кудрявцева узнала о рождении дочки у Сергея Лазарева на съемках программы "Секрет на миллион". Несмотря на то, что звезды довольно близко общаются, исполнитель скрыл от экс-возлюбленной новость о том, что стал папой во второй раз. "Я сейчас просто в шоке. Нормальный ты человек вообще?", - не могла скрыть своего возмущения телеведущая.

Несмотря на то, что звезды довольно близко общаются, исполнитель скрыл от экс-возлюбленной новость о том, что стал папой во второй раз.

Сергей попытался загладить свою вину, попросив у подруги прощения. "Извини меня, Лера. Этого не знал практически никто", - с улыбкой и виноватым видом произнес певец.

Лера не смогла сдержать эмоций. "Нет, не извиню", - парировала она.

После этого блондинка заявила, что хочет обнять и поздравить бывшего возлюбленного с пополнением в семье. "Сережа! Я сейчас заплачу. Иди сюда, хочу тебя обнять", - обратилась к певцу подруга и неожиданно заплакала.

Но на этом сюрпризы от Лазарева не закончились. Еще больше Кудрявцева удивилась, когда узнала, что ее дочь Маша и дочь Сергея Аня родились с разницей в несколько недель. "То есть я тебе звоню, советуюсь… Спрашиваю, что там с бутылочками. Вот скажи, совесть есть у тебя?", - продолжила гневаться телеведущая.

На вопрос, кто мама маленькой Ани, певец ответил: "Аня и Никита - брат и сестра по обоим родителям. Мать у них одна, но вынашивали их разные суррогатные матери". Имя женщины исполнитель называть не стал.

Еще больше Кудрявцева удивилась, когда узнала, что ее дочь Маша и дочь Сергея Аня родились с разницей в несколько недель.

Лазарев признался, что давно хотел, чтобы у него была большая семья. "Когда мечтал об этом, я четко видел, что стоит мальчик, а за ним девочка поменьше прячется. Это все не просто так. Я все это видел", - поделился Сергей с хлюпающей носом Лерой.

"Я за тебя очень рада. Это слезы счастья. Вообще", - сказала плачущая Кудрявцева.

"Спасибо. Это то, ради чего стоит жить. Это смысл. Все остальное не важно. Я знаю, что за своих детей я могу отдать жизнь, не задумываясь", - ответил Лазарев.

Певец также поделился трогательными снимками наследников. Дети между собой очень похожи. Он также отметил, что со стороны Никиты нет ни малейшего чувства ревности. Мальчик обожает сестру.