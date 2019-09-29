2019-09-29T18:35:36+03:00
Звезды

Сергей Лазарев впервые показал свою дочь

Малышке исполнился год
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Лазарев - папа двоих детей. Фото: кадр программы "Секрет на миллион"Сергей Лазарев - папа двоих детей. Фото: кадр программы "Секрет на миллион"
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Сергей Лазарев не раз признавался, что мечтает о большой семье. Сейчас он счастлив, потому что является папой двоих детей.

Сергей Лазарев стал гостем программы "Секрет на миллион" с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В эфире певец признался, что у него есть годовалая дочь Анна. О матери девочки ничего не известно. Впрочем, как и о родительнице Никиты.

Лазарев дрожащим от волнения голосом рассказал, что сейчас Анечка учится ходить и активно ползает. Знаменитый папа старается уделить ей как можно больше внимания и постоянно скупает красивые наряды, одевая малышку, как принцессу. Девочка обожает все розовое. Сергей показал Лере совместные фото, на которых он в окружении наследников.

Отметим, дважды бронзовый призер Евровидения долго скрывал своего сына Никиту. Его появление стало шоком для поклонников. Новость о рождении дочки стала шоком даже для Леры Кудрявцевой, с которой певец дружит многие годы и даже состоял в романтических отношениях.

По словам Сергея, сын Никита с радостью принял сестренку и помогает ему заботиться о малышке. При этом Лазарев заявил, что никакой ревности у старшего сына нет. Наследник души не чает в сестре, чему исполнитель очень рад.

По словам Сергея Лазарева, у обоих его детей одни и те же биологические родители. А вот вынашивали Никиту и Аню разные женщины. Во второй раз артист вновь обратился к услугам суррогатной матери. Кроме того, певец подчеркнул, что не присутствовал на родах, но приехал забирать дочку из роддома вместе с Никитой.

Примечательно, что ранее Сергей Лазарев опровергал слухи о том, что у него родилась наследница. Так, в конце мая этого года появилась информация, будто артист во второй раз стал отцом. Сергей отреагировал на появившуюся новость с иронией. Он опубликовал в своем блоге снимок с пятилетним сыном Никитой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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