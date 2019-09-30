10 ситуаций, когда необходимо сказать нет

1. Нельзя открывать дверь незнакомым людям, что бы они вам ни предлагали, что бы ни обещали, чем бы ни стращали. Это вопрос безопасности!

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

2. Не вступайте с незнакомцами, стучащими вам в дверь, в диалог. Даже если они выглядят «прилично», умение уговорить - главное оружие афериста.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

Важно: следует повесить на видном месте в квартире список телефонов коммунальных, социальных, аварийных служб, полиции, районной поликлиники, газовой службы, «горячей линии» банка и мобильного оператора. В случае сомнений звоните туда.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

3. Не стоит покупать товары с рук или на неофициальных уличных распродажах, даже если там обещают огромные скидки.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

4. Лучше не вступать в беседу по телефону с незнакомцами, даже если они называют вас по имени-отчеству, знают ваш адрес и, например, даже называют ваш диагноз, предлагают лекарства. А если вас запугивают, то позвоните близким.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

5. Не стоит заниматься лечением самостоятельно, ориентируясь на всплывающие на сайтах баннеры, или покупать медицинские препараты, ориентируясь на советы не врачей.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

6. Нельзя соглашаться оформить на свое имя дополнительные «супервыгодные» банковские карты, кроме той, на которую приходит пенсия. Исключение - вы хорошо изучили вопрос и посоветовались со своими взрослыми детьми.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

7. Не стоит принимать участие в незнакомых акциях, конкурсах, лотереях и викторинах, если для этого требуется заполнить (отправить) анкету, указать свои паспортные данные и расписаться.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

8. Не надо откликаться на предложения что-то выиграть, бесплатно получить приз или подарок.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

9. Нельзя никому сообщать ПИН-код банковской карты.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

10. Не стоит принимать поспешных решений о покупке, передаче денег, подписывании документов, не посоветовавшись с родными, близкими и не обдумав все как следует.