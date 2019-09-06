"Закрой рот и слушай": Гордон осадил Барановскую и сорвал овации

Александра Городона и Юлию Барановскую связывают теплые отношения. Многодетная мама смогла добиться расположения брутального коллеги. И каково же было удивление публики, когда Гордон прилюдно осадил соведущую ток-шоу "Мужское/женское".

Во время съемок передачи между Александром Городоном и Юлией Барановской завязался спор. Видео в блоге опубликовала Юля. "Так и живем", - подписала она ролик.

baranovskaya_tv Так и живем

55-летний Гордон и 34-летняя Барановская устроили словесную перепалку прямо в студии. "Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты же говоришь по писанному, а я-то - по задуманному", - заявил Гордон. Барановская коллеге возразила: "Я в жизни по писанному не говорю".

Но в ответ Гордон попросил ее замолчать: "Вот теперь закрой рот и слушай, что я тебе скажу". После этого зрители в студии разразились овациями.

После словесной перепалки подписчики стали писать слова поддержки бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. "Он быдло с подворотни или интеллигентный мужчина?", "Да уж, это не первый раз... Все привыкли", "Юлия, Вы молодчина! А мужики, они только важных из себя строят, типа Гордона. Пусть Вас его грубость не смущает", "Интеллектуальный мужчина это говорит или быдло с подворотни? И еще и аплодируют", - возмущаются интернет-активисты.