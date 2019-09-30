На черный день: тайны стратегической тушенки

Кладовая всея Руси

Система Государственных резервов - это запас материальных ценностей из 10 тысяч наименований предметов и продуктов, который в случае войны или природных катаклизмов должен обеспечить население страны самым необходимым в течение 90 суток. Из него же берут и гуманитарную помощь. Словом, это гигантская кладовая страны. Этим складам не страшны землетрясения, наводнения и даже атомные бомбы. В хранилищах, расположенных на глубине 120 метров под землей, есть все, от иголок и антибиотиков до тракторов и разобранных железнодорожных мостов через все крупные реки. Информация о расположении объектов Госрезерва является секретной, и ее разглашение карается по закону. Полной информацией о них в нашей стране обладают только два человека: Верховный главнокомандующий - Президент России и руководитель Росрезерва.

Продовольственный запас

В первую очередь там находятся продукты питания: сахар, мука, крупы, консервы, масло и многое другое. И, разумеется, мясо - этот ценнейший продукт, который позволяет удовлетворить потребности человека в белках, жирах, аминокислотах, традиционно входит в перечень основных продуктов питания.

На складах хранится огромное количество мясных консервов - прежде всего хорошо известной всем тушенки. Скромная баночка с тушеным мясом - настоящий национальный герой, спасший множество жизней во время войн и природных катастроф. Тушенка всегда входит в состав солдатского пайка, гуманитарной помощи людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, довольствия спасателей, работающих на месте бедствия. Однако в кладовых страны хранят и замороженное мясо. А вот сколько именно мяса ждет своего часа в Госрезерве - это уже государственная тайна. Судя по размерам нашей страны, точно не одна тонна.

Байки о запасах мяса

На протяжении почти века об этих припасах, особенно мясных, ходит множество баек и легенд. Чего только стоят истории о «секретной» тушенке, которая превосходит качеством все, что можно найти в обычном супермаркете! Что из этих историй правда, а что - миф? Раскрываем все секреты стратегических запасов.

Миф 1

В 90-е, когда по стране разлетелись истории о том, что наш стратегический запас похудел чуть ли не наполовину, что идет тотальное воровство, мол, грабят стратегический запас родины. Особенно тащат каши с мясом, судачили в стране и в СМИ.

ПРАВДА: представители Росрезерва тогда объяснили все начистоту: мол, пришлось отказаться от хранения консервированной каши - гречневой, рисовой и перловой с мясом, а также от сухих овощей и табачных изделий. Именно по этой причине - в связи с массовым вывозом со складов этих предметов хранения - и появились слухи. Ведь те же банки с кашей и мясом составляли почти 20% всех продуктов. У людей вполне могло создаться впечатление, что содержимое складов распродается на корню.

Миф 2

Около 10 лет назад в блогах и СМИ появилась информация, что в военные части стали завозить мясо из стратегического запаса страны 40-х годов. «…Товарищ служит в армии, недавно на кухне разгружали мясо, черные мороженые туши, стоит клеймо - 49-й год. Товарищ уверяет, что 10 раз пересмотрели и убедились что это именно год. Я не могу поверить. Может такое быть? Это значит, что у нас накоплены запасы продовольствия на 60 лет вперед (по крайней мере это относится к мороженому мясу) и только заменяются продукты соответственно те, которым уже 60 лет». Такие сообщение разлетались по интернету как горячие пирожки.

ПРАВДА: Запасы в хранилищах регулярно обновляются. Срок хранения продукции всегда меньше срока ее годности, который установил производитель. Мясо, как и все продукты питания, отправляется на реализацию до окончания срока годности. Так что байки о послевоенной тушенке к стратегическому запасу страны не имеют никакого отношения. Самая старая тушенка на складах Росрезерва выпущена около 1,5 года назад, и скоро ее заменят более свежей. Контроль качества запасов очень жесткий на всех этапах: поступление на склад, процесс хранения и выпуск. В случае обнаружения дефектов на любом этапе производитель по закону обязан заменить всю партию и заплатить штраф - до 20% от стоимости всей поставки. К тому же поставщиком Росрезерва могут стать только крупные производители с безупречной репутацией, которые используют сырье только проверенных агрохолдингов, таких как группа «Черкизово». Поэтому качество тушенки, которая попадает на склады Росрезерва, лучше по качеству любой из магазина.

Интересный факт

Закладка Толля

В 2004 году Росрезерв совместно с учеными Российской сельхозакадемии провели совместную экспедицию на Таймыр: в свое время там обнаружили склад продуктов, заложенных еще в 1900 году полярным исследователем Эдуардом Толлем. Группа исследователей, открывшая закладку Толля, заложила в хранилище и некоторые продукты, произведенные в начале 70-х, - так, хохмы ради. По прошествии 30 лет участники экспедиции откопали и продукты Толля, и закладку путешественников 30-летней давности. Исследования показали: продукты в вечной мерзлоте долгое время не теряют своих потребительских свойств. Заложенные и 100, и 30 лет назад крупы, шоколад и консервированные мясопродукты оказались не только вполне съедобны, но и абсолютно безопасны для здоровья человека.