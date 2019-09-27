2019-09-27T08:25:39+03:00
Звезды

Хелен Миррен: «Слухи, что у Екатерины II что-то было с конем - наглая ложь!»

Знаменитая британская актриса защитила российскую императрицу от отвратительных сплетен
Николай ГЕРАСИМОВ
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Миррен считает Екатерину очень свободной женщиной. Для нее было большим удовольствием ее сыгратьМиррен считает Екатерину очень свободной женщиной. Для нее было большим удовольствием ее сыгратьФото: кадр из фильма
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74-летняя Хелен Миррен не говорит по-русски, но по происхождению она русская, ее настоящее имя - Елена Миронова. Сейчас она снялась в заглавной роли в «Екатерине Великой» - сериале, британская премьера которого запланирована на 3 октября. И делится своими мыслями о российской императрице с журналистами.

«Это чудовищно - то, как история обращается с успешными женщинами, пришедшими ко власти. Она старается обрушить их репутацию. Екатерина II добилась огромных достижений, но история напускает вокруг них дыму. У меня есть подруги, кстати, феминистки, которые говорили: «А что у тебя там будет с конем?» Конечно, это полная ложь, [слухи о коне] - классический способ принизить достоинство императрицы. На самом деле ее личная жизнь - это серия моногамных отношений».

О Екатерине II распускали сплетни как о чрезвычайно распутной и жадной до удовольствий женщине. Рассказывали, что она пыталась заняться сексом с конем, и умерла именно в результате этого. Историкам, впрочем, известно, что ровно такие же зоофильские россказни ходили и о Марии-Антуанетте во времена Французской революции - только к казненной императрице они не «прилипли».

«Вы посмотрите, как вели себя Людовик XIV или Генрих VIII!» - продолжает Миррен. - «Их поведение было совершенно неприемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов с мужчинами, что по меркам современной женщины не так уж и много. Она совершенно точно не была такой сексуально прожорливой бестией, какую из нее сделали».

Екатерина Великая (2019).Трейлер сериала HBO

Но вместе с тем, как пишет газеты The Sun, Миррен считает Екатерину очень свободной женщиной. Для нее было большим удовольствием ее сыграть после того, как она сыграла двух других императриц - Елизавету I и Елизавету II (роль последней, в фильме «Королева», принесла ей «Оскара»).

«Екатерина была совершенно открытой и не стыдилась этого. Я не могла этого понять: я выросла с послевоенным, пост-эдвардианским, протестантским отношением к сексуальности. И я играла Елизавету I, которую даже малейший намек на сексуальные отношения с кем-то мог бы погубить! Мне показалось это невероятным - но отношение к сексу в XVIII веке во многих смыслах было куда более свободным, чем даже сейчас! Думаю, мы все еще выбираемся из викторианской эпохи. Хотя, конечно, у более молодого поколения к этому другое отношение, если сравнивать с миром, где росла я».

ИСТОЧНИК KP.RU

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