Центробанк: Мошенники все чаще обманывают россиян с номеров-двойников банков

Почти 200 звонков с подменой номеров зафиксировано за июль-август в жалобах, которые поступили в банки от их клиентов. Суть их в том, что неизвестные мошенники звонят владельцам карт с номеров, которые числятся за банками. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, просят клиентов сообщить секретный номер с карты системе, чтобы предотвратить хищение средств с их счетов.

За тот же июль—август Центробанк направил операторам связи информацию о свыше 2,5 тысяче номеров, с которых поступали мошеннические звонки клиентам банков. Только в 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничения на использование финансовых сервисов, в более 2 тысячах случаев не отреагировали. В законе "О связи" нет механизма запрета номеров-двойников, которые охотно продают российские операторы.

О том, что мошенники стали активнее использовать такой способ "Комсомолка" рассказала в материале "Украинские зеки по телефону "минируют" российские города и воруют деньги с кредиток" еще 29 апреля. В нем эксперт в области корпоративной безопасности политолог Давид Пурцхванидзе, который возглавляет в Грузии "Антикризисный центр проблем безопасности" (АЦПБ) и IT-компанию (предоставляет услуги международной связи) раскрыл "Комсомолке" схемы, по которым действуют международные преступные группировки и террористы.

Давид Пурцхванидзе нарисовал схему, которой пользуются современные преступники. Пользуясь картой в ресторане или оплатив что-то в интернете, мы оставляем данные об операции в базе данных банков. Эту информацию каким-то образом перехватывают, и сливают в Центр управления организованной преступной группой (ОПГ). Одна из таких групп, находящаяся в Чехии, через фирмы-однодневки арендует свободные московские номера он-лайн у московского оператора местной телефонной связи (он уже известен правоохранительным структурам), и передает их на Украину. В это время из центра управления ОПГ информация о банковских реквизитах жертв отправляется в кол-центр ОПГ в Киеве. Оттуда 50-100 бывших осужденных получают возможность звонить через АТС в Киеве в Москву с 09.00 до 19.00 применяя ложную переадресацию: у жителей России высвечиваются московские номера. На самом деле звонок из Киева идет через Интернет оператору IP- телефонии в Украине, оттуда опять в Интернет, затем международному оператору IP- телефонии, опять в Интернет, через цепочку транзитных международных операторов IP- телефонии операторам IP- телефонии в России, и наконец операторам обычной телефонной линии. Оттуда звонки поступают на АТС сотовых компаний и уже затем сотовые аппараты жертв в городах России.

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