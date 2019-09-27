В чайных пакетиках обнаружили микрочастицы пластика

Недавние исследования установили: в кишечнике человека, помимо ожидаемого содержимого, есть и микрочастицы пластика. Откуда? До сих пор было неясно. Возможно, последнее открытие канадских ученых прольет свет на эту загадку.

Лаура Эрнандес с коллегами из Университета Макгилла в Монреале (Канада) провели эксперимент. Они удалили чай из нейлоновых пакетиков различных производителей и залили их кипятком, оставив на пять минут. После этого воду профильтровали и тщательно изучили ее состав. К удивлению ученых они обнаружили миллионы микрочастиц пластика различных размеров. А ведь изначально пластика в воде не было!

В кипяток попали около 11,6 миллиардов микрочастиц и 3 миллиардов наночастиц микропластика! И это гораздо больше того количества, которое удавалось обнаружить в других видах пищи или воде из пластиковых бутылок.

Обратите внимание: речь идет не о бумажных, самых распространенных, пакетах. А о более дорогих нейлоновых - считалось, что они меньше влияют на вкус напитка. А вот поди ж ты...

Насколько губителен микропластик для человека - вопрос пока недостаточно изученный. Но считать его полезным или нейтральным нет никаких оснований. Тем более, что на рачках-дафниях опыты с микропластиком уже проводились, и ученые зафиксировали что загрязненная вода влияет на животных не самым лучшим образом. А мы все-таки посложнее дафний будем...

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