На балконе курить — кошельку вредить: Наивные вопросы о противопожарных новшествах

О том, что с начала октября ожидаются очередные «репрессии» против курильщиков — теперь и на собственном балконе дымить нельзя — уже все наслышаны. Новшества вызвали не только массу комментариев «за» и «против», но и ряд вопросов. Попробуем в них разобраться.

1.А что собственно запретили?

Речь идет об изменениях в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Они утверждены постановлением правительства от 20 сентября и действительно вступают в силу с 1 октября.

Там вводится новый запрет — на «использование открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В МЧС разъяснили: на балконах и лоджиях нельзя жарить шашлыки (привет герою Джигарханяна из фильма «Когда наступает сентябрь»), зажигать свечи. И курить — если это может стать причиной пожара.

2.Что за это будет и как будут ловить?

За нарушение ужесточенных правил предусмотрена административная ответственность.Это предупреждение или штраф в размере до 3 тысяч рублей. Или до 5 тыс. руб., если из-за свечки или окурка на балконе действительно возник пожар.

Как будут ловить курильщиков? Эксперты предполагают, что наиболее вероятны штрафные санкции при втором варианте — когда из-за окурка действительно что-то загорелось. Хотя и в этом случае обычно не так-то просто установить, что пожар возник именно из-за того, что кто-то неаккуратно обошелся с сигаретой на балконе.

С курением, которое и вовсе к печальным последствиям не привело, - еще сложнее. Чтобы возбудить административное дело, нужны основания. Ими могут стать, например, свидетельские показания пары бабушек-соседок — если их желание «поставить вас на место» будет уж очень сильным. И то, прежде чем вас оштрафовать, понадобится провести проверку.

Понятно, что к каждому балкону пожарного инспектора и участкового не приставишь. Поэтому, скорее всего, на них будут дымить так же, как сейчас дымят (причем сами же родители) на детских площадках — где вообще-то курение запрещено еще с 2013 года.

3.Приехали: я уже и в своей собственной квартире не могу делать, что хочу?

- Если лоджия, как правило, по техпаспорту считается частью квартиры, то с балконом сложнее. Сама балконная плита не ваша, это часть общедомового имущества, - поясняет Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль». - Но в нашем случае это значения не имеет, поскольку в постановлении правительства четко прописано, что речь идет о балконах и лоджиях как таковых, без привязки к их статусу.

Как объясняет эксперт, это не единственный случай, когда принцип «моя квартира — что хочу, то и ворочу» ограничивается законодательно, поскольку речь идет об общей безопасности. Например, есть правила, связанные с использованием в жилье газа. Скажем, нельзя устанавливать плиту в непроветриваемом помещении (где нет форточки). Или объединять кухню, где есть газовая плита, с комнатой — такую перепланировку не согласуют, она будет считаться незаконной. И нарушением прав собственности это не считается, поскольку речь идет о безопасности всего дома.

- Но если хотите мое личное мнение, - вздыхает Андрей, - боюсь, что нынешние правила приведут к тому, что люди больше станут курить в самой квартире, в санузле или, что еще хуже, в кровати. А там по неаккуратности что-то поджечь гораздо легче, чем на балконе.