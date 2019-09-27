"Какая красивая Алла Борисовна": Игорь Николаев показал трогательное видео с Пугачевой

Игорь Николаев впервые обнародовал неизвестное видео с Аллой Пугачевой. Композитор и певица дружат много лет.

Игорь Николаев опубликовал архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь". Эту композицию для нее в середине 80-х годов ХХ века как раз и написал музыкант. Артистка исполняла хит с 1985 года в рамках концертной программы "Алла Пугачева представляет...". Песня вошла в восьмой альбом Примадонны "Счастья в личной жизни". "Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно", - гласит подпись к ролику.

Интернет-пользователи обрадовались публикации. А некоторые даже рассказали, где сделано видео. "Песня очень красивая и главное актуальная в любые времена", "Душевно, чисто, откровенно", "Игорь Юрьевич, песня, музыка просто шедевр. Я когда ее слушаю, я просто замираю", "Это реальный хит. На все времена", "Спасибо маэстро", "До сих пор помню. Восторг от премьеры", "Это было в Томске", - пишут преданные поклонники.

В комментариях между тем отметилась и нынешняя супруга композитора Юлия Проскурякова. "Какая красивая Алла Борисовна и, конечно, песня! Гениальные люди, гениальное творчество!", - подчеркнула она.

Напомним, Игорь Николаев - один и самых близких друзей Примадонны. Этим летом они вместе отдыхали в Дзинтари, престижном районе Юрмалы. За свою карьеру Николаев написал не один десяток песен, которые исполнила Алла Пугачева. Она не раз подчеркивала в интервью, что очень многим обязана своему закадычному другу.