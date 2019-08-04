Никакого фотошопа: молодая жена Игоря Николаева показала честное фото в купальнике

Юлия Проскурякова довольно часто попадает под удар критиков. Хейтеры не щадят молодую жену Игоря Николаева и при каждом удобном случае пытаются уколоть артистку побольнее. Но певица не из тех звезд, кто будет горевать из-за негативных комментариев. Напротив, 36-летняя женщина не раз заявляла, что не намерена что-то менять в себе в угоду злопыхателям.

Юлия Проскурякова всегда честно и открыто говорит о своих достоинствах и недостатках. Счастливая мать чудесной дочки и жена талантливого музыканта наслаждается каждым прожитым днем. Она успешно совмещает карьеру и семью. Летом 2017 года Проскурякова поступила в ГИТИС на факультет режиссуры, кроме этого она активно гастролирует.

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В первых числах июля звездное семейство побывало в Юрмале. На отдыхе композитор и его избранница наслаждались обществом друг друга и гуляли с дочкой. По возвращении в Москву Игорь Николаев с Вероникой уехали в Подмосковье, а Юля отправилась на Черноморское побережье.

Юлия Проскурякова всегда честно и открыто говорит о своих достоинствах и недостаткахФото: Instagram.com

Дело в том, что от вуза она отправилась в летний театральный лагерь, о чем сообщала в блоге. Впереди ее ждут две недели мастер-классов и всяческих актерских прокачек.

Помимо занятий Проскурякова вместе с однокурсницами находит время на отдых. Юля, как и многие, любит купаться и загорать. В Сторис она разместила фото, на котором предстала в купальнике.

Назло завистникам певица показала себя без фотошопа на сочинском пляже. Артистка не стала рисовать себе осиную талию и пышную грудь. Она сидит на полотенце с початком кукурузы в руке и наслаждается солнцем. Рядом с Юлей находится подруга. Молодая жена Игоря Николава положила на нее руку, облокотившись о плечо.