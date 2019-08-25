2019-08-25T13:43:08+03:00
Звезды

"Сбежала, бросив яркий бант": Игорю Николаеву напомнили о разрыве с Наташей Королевой

59-летний певец в ответ молчать не стал
Ольга ЛИБГАРДТ
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Два дня назад маэстро прилетел в Геленджик, о чем сообщил в блоге своим поклонникамДва дня назад маэстро прилетел в Геленджик, о чем сообщил в блоге своим поклонникамФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Игорь Николаев отправился на гастроли в Краснодарский край. Два дня назад маэстро прилетел в Геленджик, о чем сообщил в блоге своим поклонникам. На Черноморский курорт 59-летний музыкант отправился без молодой жены Юлии Проскуряковой. Она сейчас вместе с трехлетней дочкой Вероникой гостит у родителей в Екатеринбурге. Это не осталось незамеченным - публика забросала певца расспросами, все ли у него в порядке в личной жизни, а некоторые напомнили артисту о его разрыве с Наташей Королевой.

Судя по всему Игорь Николаев до сих пор не может оставаться в стороне, когда речь идет о его бывшей. Музыкант прожил в браке с Наташей Королевой девять лет. С момента разрыва прошло более 18 лет. Артистка на днях отметила 16-летнюю годовщину свадьбы с Сергеем Глушко, известным как стриптизер Тарзан.

В какой-то момент под снимком Николаева из Геленджика завязалась бурная дискуссия о расставании "дельфина" и "русалки". Одна из подписчиц сыронизировала: "Тарзан с маэстро не сравнится. Ведь Николаев - музыкант. Наташа - явно озорница. Сбежала, бросив яркий бант".

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Геленджик. Секретная миссия
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Фолловеры включились в обсуждение, продолжив развивать эту тему, высказывая предположения, как певица рассталась с бывшим: "Вообще-то Наташа никуда и не от кого не сбегала!".

59-летний Николаев не стал игнорировать высказывания подписчиков. "Ну, Вам-то лучше знать! Вы же при всем этом присутствовали!", - с юмором ответил певец.

Напомним, более десяти лет Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает дочь Веронику. Супруги вместе занимаются творчеством и выступают. Супруга музыканта не раз говорила, что ей повезло с мужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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