Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца

Певец Игорь Николаев впервые публично обнародовал шокирующий факт из жизни Аллы Пугачевой. Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.

Игорь Николаев стал гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью певец рассказал о своей дружбе с Аллой Пугачевой.

Так, Николаев вспомнил, как Примадонна попросила певца покатать ее на санках. "Я ее на санки посадил. У нее была такая белая песцовая шуба. С такой же шапкой круглой песцовой на голове. И я вывез ее через арку. И вот наш дворик кончился, и проезжая часть... А на улице снега нет. И асфальт. И санки застряли...", - поведал музыкант.

В этот момент Алла Пугачева и Игорь Николаев увидели, как на них едет автобус. "А автобус не может свернуть, потому что по бокам огромные сугробы. Он не может ни влево, ни вправо. Сугробы двухметровые. И он вот так вот дыщ-дыщ об эти сугробы. И мы смотрим, как обреченные на это, мы даже не пошевелились", - поделился исполнитель.

Каким-то чудом водитель смог остановить автобус в метре от звезд. "Я понимаю, что сейчас он выйдет с ломом и будет нас просто бить", - рассказал Николаев.

Но ситуацию спасла Примадонна. Она неожиданно сняла песцовую шапку, чтобы были видны ее рыжие волосы. "Здесь вот рыжее все. И какую-то песню она начала петь. Или "Арлекино", или что-то такое. Короче, чтобы полная идентификация была", - добавил певец.

Шокированный водитель застыл на месте. "Он вообще ничего не понял. Он просто был в шоке совершенном. Вот. И потом что-то мы говорили: "Ну покатай нас там". Короче, Алла всегда найдет в любой ситуации, что сказать...", - рассказал композитор.

Однако на этом приключения не закончились. Пугачева пошла искать подарок для Николаева. У киоска они увидели мужика, который предложил им купить щенка: "Щенка, купите щенка". Пугачева со словами: "Вот подарок тебе на день рождения" купила собаку", - резюмировал Игорь Николаев.