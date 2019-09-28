Поезд против самолета: Россияне не летают, потому что дорого и страшно

Юная шведская эко-активистка Грета Тунберг отказалась лететь из Европы в Нью-Йорк на самолете. Потому как для климата вредно. Пришла в Америку на яхте через Атлантический океан.

Российские путешественники тоже часто отказываются летать самолетами. В отличие от Греты, взамен выбирают не яхты, конечно. А прозаические поезда. Да и причины совсем другие, экология ни при чем.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди полутора тысяч туристов, почему они предпочитают самолетам поезда:

24,8% просто не любят летать

26,3% сравнивают цены на билеты. Если поезд выходит дешевле, едут по железной дороге

17,1% боятся летать

14,3% любят романтику железной дороги - стук колес, общение с попутчиками, выспаться опять же можно

9,2% считают, что поезд экономит время: не надо ехать в аэропорт, ждать посадку, а потом получать багаж.

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