2019-09-28T00:43:51+03:00
Туризм

Поезд против самолета: Россияне не летают, потому что дорого и страшно

Новая экологическая звезда Грета Тунберг отказалась лететь в Нью-Йорк, чтобы не вредить климату. У россиян другие аргументы
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Поезд против самолета: Россияне не летают, потому что дорого и страшноПоезд против самолета: Россияне не летают, потому что дорого и страшноФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Юная шведская эко-активистка Грета Тунберг отказалась лететь из Европы в Нью-Йорк на самолете. Потому как для климата вредно. Пришла в Америку на яхте через Атлантический океан.

Российские путешественники тоже часто отказываются летать самолетами. В отличие от Греты, взамен выбирают не яхты, конечно. А прозаические поезда. Да и причины совсем другие, экология ни при чем.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди полутора тысяч туристов, почему они предпочитают самолетам поезда:

24,8% просто не любят летать

26,3% сравнивают цены на билеты. Если поезд выходит дешевле, едут по железной дороге

17,1% боятся летать

14,3% любят романтику железной дороги - стук колес, общение с попутчиками, выспаться опять же можно

9,2% считают, что поезд экономит время: не надо ехать в аэропорт, ждать посадку, а потом получать багаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экозащитницу Грету Тунберг опекает бывший вице-президент США Ал Гор, заработавший на климатических аферах $100 млн

Разбираем странности в биографии 16-летней девочки, которая превратилась в главного в мире борца за спасение природы (подробности) Поезд или самолет: как туристы путешествуют по России

Эксперты туристического сервиса Туту.ру составили списки самых популярных железнодорожных и авиационных маршрутов по стране (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Демократы в конгрессе потребовали от Помпео документы для импичмента Трампа
В Испании по запросу США задержали россиянина
«Это все сказки»: Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире ООН
Аргентина хочет увеличить поставки рыбы и морепродуктов в Россию почти вдвое
Медведев утвердил комплекс мер по профилактике суицида среди детей
Лавров обвинил западные страны в нарушении международного права
В Китае игроман подстроил свое похищение, чтобы выпросить денег у жены
ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене Кудрявцева из-под стражи
Кремль ответил на слова Саакашвили о "плане" Путина воссоздать СССР
Васаби "разбивает" сердца людей
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью всего народа
Россия не обсуждает с Грузией сохранение ею нейтрального статуса
Брат "пакистанской Ким Кардашьян" получил пожизненное за ее убийство
Прокуратура Украины не стала допрашивать Джо Байдена и его сына
Лавров встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН
Посольство Киргизии в РФ прокомментировало скандальный эфир Андрея Малахова
Лавров указал Помпео на тщетность санкционного давления на Москву
Патриарх Кирилл назвал Самарскую область ключевым регионом России
Трамп обвинил информатора Конгресса в шпионаже
Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы
Захарова ответила на обвинения в причастности России к скандалу в США
Третьему фильму быть: Человек-паук остается в киновселенной Marvel
В работе Facebook и Instagram наблюдаются сбои
Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским
МВД готовит законопроект о защите полицейских в интернете
В аэропорту Аргентины у пассажиров конфисковали 240 килограммов кокаина