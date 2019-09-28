2019-09-28T02:18:54+03:00
В мире

Сергей Лавров дал итоговую пресс-конференцию в ООН

Глава российского МИДа принял участие в работе Генассамблеи ООН
Алексей ОСИПОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал масштабную пресс-конференцию по итогам своей работы на высокой неделе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Представителей мировых СМИ интересовал огромный спектр геополитических и локальных проблем, по каждой из которых глава российского МИДа разъяснил позицию нашей страны.

Он подчеркнул, что в ООН у России – много единомышленников по подходам к международным делам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН Фото: Алексей ОСИПОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООНФото: Алексей ОСИПОВ

Лживыми были названы им сообщения о якобы имевшей встрече с российской стороной представителей венесуэльской оппозиции.

«Россия четко соблюдала и соблюдает Устава и внутренние нормативы ООН», - осадил одну из журналисток министр, задавшую ему вопрос с подковыркой про запрет на курение в штаб-квартире Организации.

Отвечая на вопрос «Комсомольской правды», касавшийся усилий нашей страны по освобождению Виктора Бута, Константина Ярошенко, томящихся в американских тюрьмах, Марии Лазаревой, удерживаемой кувейтскими властями по сфабрикованным обвинениям, Лавров отметил, что подобного рода работа никогда не прекращалась и будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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