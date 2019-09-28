«Это все сказки»: Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире ООН

СЕГОДНЯ 00:15 2019-09-28T00:15:06+03:00

Глава МИД России подчеркнул, что наша делегация всегда неукоснительно выполняет все правила поведения в Организации

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Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Нью-Йорке, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

«Я штрафы никогда не платил. Это все сказки, какие-то легенды рождаются уже», - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам своего участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что наша делегация всегда неукоснительно выполняет все правила поведения в штаб-квартире Всемирной организации.

«Мы руководствуемся всеми решениями, которые принимает Генеральная Ассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН. Неукоснительно», - приводит слова российского дипломата ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД, в частности, провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Китая Ван И.

ИСТОЧНИК KP.RU