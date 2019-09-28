«Это все сказки»: Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире ООН
Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Нью-Йорке, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.
«Я штрафы никогда не платил. Это все сказки, какие-то легенды рождаются уже», - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам своего участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом Сергей Лавров подчеркнул, что наша делегация всегда неукоснительно выполняет все правила поведения в штаб-квартире Всемирной организации.
«Мы руководствуемся всеми решениями, которые принимает Генеральная Ассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН. Неукоснительно», - приводит слова российского дипломата ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД, в частности, провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Китая Ван И.
ИСТОЧНИК KP.RU