«Нечесаная и опухшая»: Анфиса Чехова поделилась честными снимками без макияжа

Мало кто из знаменитостей отваживается предстать перед поклонниками без косметики: обычно звездные красавицы публикуют в Инстаграме снимки при полном параде. Анфиса Чехова решила ничего не скрывать от своих подписчиков и поделилась в соцсетях честными снимками без макияжа. 41-летняя телеведущая опубликовала нежные фото, которые она в воскресное утро сделала вместе с сыном.

Звездная мама и 7-летний Соломон нащелкали на смартфон несколько селфи вместе с новым членом семьи. Не так давно Чехова решила завести щенка французского бульдога. На фото Анфиса выглядит максимально естественной и очень хорошенькой. Несмотря на это, телеведущая решила поиронизировать над собственной внешностью.

- Нечесанные и опухшие утренние фото, без макияжа и фотошопа самые искренние, - написала она в подписи к фотографии. - С добрым утром, мои любимые читатели и смотрители моей жизни.

achekhova Нечесанные и опухшие утренние фото, без макияжа и фотошопа самые искренние С добрым утром, мои любимые читатели и смотрители моей жизни #франзузскийбульдог #frenchbulldog #щенок #puppy

Решение завести собаку Анфиса приняла после настойчивых просьб сына. В Инстаграме она рассказывала, как долго выбирала имя для питомца, перебрав множество вариантов. Анфиса даже советовалась по этому поводу с подписчиками своего блога.

- Итак, друзья. Имя собаке выбрано. Спасибо за все ваши рекомендации! Мне особенно понравились варианты СолАна и АсСоль. По первым буквам наших с Солом имён, - написала Анфиса в Инстаграме. - Еще я хотела назвать её Клюква или Наташа ( именем моей мамы). Мне понравились все французские имена, которые вы предлагали. Да я и читала, что собак лучше называть именем той страны, откуда родом эта порода. Но... многие из вас писали, что нужно послушать ребенка и назвать щенка так, как он хочет. Да и ребенок у меня такой, что если он что-то решил, его сложно переубедить в обратном. А он изначально решил, как назвать собаку. Внимание. Тадам. КАРТОШКА. Я не смогла сопротивляться, потому что она вылитая Картошка.

Телеведущая и ее сын сделали селфи с новым питомцем. Фото: Инстаграм.

Теперь Анфиса регулярно делится умилительными фотографиями щенка и последними новостями из жизни своей новой любимицы. Как выяснилось, несмотря на малолетний возраст, Картошка – дама с характером, и сумела подстроить под себя всю семью.

- Любит играть, есть, храпеть и целоваться, - сообщила Чехова. - Она еще кое-что любит, но об этом умолчу, она же принцесса. Картошке всего 3 месяца, в дальнейшем она будет гораздо больше, килограммов до 10-ти может дорости. С 1-го октября Картошке уже можно будет гулять на улице. С появлением в доме собаки дом обрел какой-то особый уют. Она самый мощный антидепрессант и отличный будильник для сына. В школу мы теперь не опаздываем.

achekhova Варёная Картошка #французскийбульдог #щенок #puppys #puppy #frenchbulldog

Теперь на Инстаграм Анфисы подписаны не только поклонники телевидения, но и заядлые собачники: в комментариях к постам Чеховой они обсуждают особенности французских будьдогов и делятся советами и рекомендациям по содержанию дома щенка. Фолловеров интересует: не сгрыз ли еще бульдожка Анфисин диван, и как долго телеведущая приучала питомца к туалету. Чехова настроена оптимистично: она уверена, что, как только щенок начнет гулять на улице, все проблемы роста исчезнут сами собой.