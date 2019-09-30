Марк Захаров. Смерть, которую не заметили

Простите за цинизм, но ничто не продается лучше смертей. Все в СМИ знают, что заголовок «Умерла такая-то актриса» цепляет и стар и млад, люди останавливаются у экранов, заходят на заметку на сайте, задерживаются глазами на газетной странице. Имя покойной чаще всего никому ничего не говорит, но от этого эффект чаще всего только сильнее. И этому, конечно, есть объяснение. Тема вечная, для всех неизбежная и хочешь - не хочешь, а пытаешься понять как и почему это происходит с другими.

Если уходит человек великий, всем известный, к банальному интересу прибавляется интерес светский. То есть внимание к этому печальному событию зашкаливает. Чаще всего.

Удивительно, но общество (мы не берем, конечно, близких, людей театра, преданных поклонников творчества) достаточно спокойно среагировало на уход Марка Захарова. Тема не долго держалась в топах новостных агрегаторов... Это странно, ведь кто как не Захаров - один из столпов нашего общества. Один из создателей нашего культурного кода. Абсолютный и непревзойденный гений, которому за каждый из фильмов можно ставить памятник...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734712" frameborder="0"></iframe> Поклонники творчества Марка Захарова несут цветы к «Ленкому».Михаил ФРОЛОВ

И нет ответа почему так. Можно гадать. Почтенный возраст? Так, слава Богу, сейчас 85 лет серьезная цифра, но далеко не предельная. Все были готовы к этому смирились? Тоже едва ли...

Кто-то предположил, что Захаров глубинно подорвал имидж своими провокационными выступлениями времен распада СССР, сжиганием партбилета и это вдруг ему аукнулось сейчас. Мол, не было к нему большой любви народной. Честно говоря, с трудом верится. Сейчас люди младше 30 путают Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну, какие там, к лешему, партбилеты...

Возможно ответ надо искать там, где лежит слава Марка Анатольевича. В его фильмах и спектаклях. Театральный успех, каким бы невероятным он не был, не живет долго. Да, он уходит в легенды, в учебники, в мрамор мемориальных досок. Остается в головах тех, кто это видел, до самой смерти. Но не живет здесь и сейчас. Здесь и сейчас другие герои, другие спектакли и режиссеры. Да, может быть, мельче и глупее. Но именно они язык современного нам общества, а не то, что было вчера.

С фильмами проще. Фильмы Гайдая по-прежнему наизусть знают россияне всех возрастов. И попробуй не выучить, если «Иван Васильевич...» или «Бриллиантовая рука» - обязательная часть программы и новогоднего эфира и любого другого праздника.

Ничуть не менее великие фильмы от Марка Захарова «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», даже «Обыкновенное чудо» (!) не крутят с утра до вечера. Они выпали из регулярной ротации. А ведь лет 20 назад именно они были главными на ТВ. Есть четкий маркер - цитаты. Раньше фразы из «Мюнхгаузена», «Формулы» и «Чуда» понимали все, не нужно было пояснять откуда из почерпнули. Как теперь с «Семен Семеныч!» или «На нашего Буншу похож».

Сейчас, используя в разговоре: «А кто у нас муж? Предупреждать надо», «Селянка, хочешь большой и чистой любви?», «Я узнал ее. По ноге», «Я так и думал, господа», «Вы же порядочный человек, вы же тоже не любите англичан!», «Сначала планировались торжества, потом аресты. Потом решили объединить», «Вернем из грядущего, не впервой» и множество других, лучше убедиться - понял ли тебя собеседник.

Последнему поколению, для которого фильмы Марка Захарова необходимая часть мироощущения, сейчас около сорока. Потом россияне стали расти на других фильмах. И едва ли есть четкое понимание на каких - все-таки выбор у них был огромный. Но если фильмы Леонида Гайдая смотрели и тогда и сейчас, то кино от Марка Захарова показывают «для всех» значительно реже. И чтобы их посмотреть и проникнуться нужно приложить усилия. А к этому нынешний зритель не готов.

Фильмы Захарова или потеряли актуальность ли наоборот - слишком актуальны на сегодняшний день. Если так - надо просто подождать. И тогда мы всей страной удивимся, что там мало внимания уделили уходу гения...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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