Директор театра "Ленком" Марк Варшавер: "Мы бы увезли Марка Захарова на лечение в Германию, но не разрешили наши врачи"

В субботу 28 сентября ушел из жизни легендарный режиссер, худрук театра "Ленком" Марк Захаров.

- 1 августа Марк Анатольевич вернулся из Германии, где проходил лечение. И чувствовал себя неплохо. Было все более-менее нормально, - сказал "КП" директор театра Марк Варшавер. - А потом заболел – воспаление легких получил. Подлечили в Боткинской больнице. Причем, он сам просился, чтобы его выписали, хотел скорее уйти из больницы. Торопился домой. Но не смог прийти на сбор труппы в театр, потому что еще был не в рабочем состоянии. Я проводил сбор труппы. Марк Анатольевич был не в том состоянии, чтобы прийти в театр.

А потом у него, к сожалению, возникло повторно воспаление. И тогда уже мы поместили его в московский институт имени Шумакова.

Мы бы его увезли в Германию, но не разрешили врачи, потому что побоялись, что он не доедет. Вот и все. Вот почему. Конечно бы, отправили. Но у нас тоже хорошие врачи в больнице. Хорошая техника. Даже дочка Марка Анатольевича Александра Марковна Захарова говорит, что там, где он был (в институте Шумакова) почти равные условия и качество услуг заграничной больнице. Дело не в этом. Просто, к сожалению, клубок болезней, который имелся… из-за этого ушел из жизни.

Вы учитывайте, что все-таки Марку Анатольевичу было без пяти минут 86 лет. Понимаете? И воспаление легких у него было повторное.

Двустороннее воспаление легких было первый раз. А потом – рецидив. Опять воспаление легких повторное. Вероятно, где-то простудился. В общем, вот такая ситуация. Кошмар!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734712" frameborder="0"></iframe> Поклонники творчества Марка Захарова несут цветы к «Ленкому».Михаил ФРОЛОВ

- Но сейчас же воспаление легких лечат….

- Не совсем так. Молодые даже умирают от воспаления легких, чтоб вы знали. Бывает гнойное воспаление легких…

Есть заключение медэкспертизы, где все написано. Причина смерти – остаточное явление воспаления легких. Даже провели вскрытие, а все равно остаточное явление еще продолжалось – воспаление легких осталось.

Марк Анатольевич после продолжительной болезни ушел из жизни. Он был в институте имени Шумакова. И там утром мы потеряли его…

Если б можно было предотвратить, наверное бы сделали. У него не только воспаление было, но еще и с сердцем проблема. В общем, много было проблем.

- А в Германии он что лечил?

- В Германии он всегда два раза в году проходил обследование, лечение. Там следили за ним. Просто, чтобы следить за здоровьем – он ездил для этого туда. И было все вроде неплохо. Не так плохо, как воспаление легких, которое сгубило его окончательно. Воспаление подхватил случайно. Где-то простудился.

- А онкологии у него не было?

- Ни в коем случае, никакой онкологии не было. Это категорически нет.

- Он вроде бы репетировал…

- Нет. Сейчас не проводил репетиций. Все репетиции были до отпуска. Он уже на 80 процентов почти поставил новый спектакль «Капкан» по произведениям Сорокина. Да, интересовался современной литературой. И очень много документальных материалов перелопатил для того, чтобы написать эту пьесу. Это про сталинское время, очень интересно. Интересный сюжет. Много народных артистов, все практически заняты в этом спектакле. Осталось сделать совсем немного. И Марк Анатольевич рассчитывал выпустить его. У нас уже билеты продавались на 2-3 декабря, вы представляете?! Премьера уже у нас намечена была. Вот какое дело, очень горько…

- Захаров выступил режиссером этого нового спектакля?

- Конечно. У нас один режиссер, другого в театре нет! Не было, точнее (вздыхает).

- Марк Захаров ведь художественный руководитель…

- Художественный руководитель может не быть режиссером. А он худрук, который сам ставил спектакли. Это редко, где есть в каком театре. Но важно еще, что он гениальный режиссер. Вот главное.

- А выйдет последний спектакль Марка Захарова?

- Будем стараться, чтобы его закончили. Обязательно, чтобы он вышел.

- Почему спектакль называется «Капкан»?

- Это вы уже далеко идете. Название «Капкан» придумал Марк Анатольевич. В жизни много есть вещей, которые могут человека загнать в капкан. Он выбрал такое название. Сам Марк Анатольевич, автор спектакля так назвал.

- Вы с ним последний раз когда общались?

- Где-то пять-шесть дней назад.

- Он был в сознании?

- Не только в сознании, а мы с ним обсуждали, как он придет, и будет дальше репетировать. И выпустит спектакль.

- То есть, он надеялся?

- Не просто надеялся, а мечтал прийти и репетировать, конечно!

Он даже не сомневался в том, что он будет дальше продолжать работать. И мы с Александрой Захаровой, его дочкой и народной артисткой, ему внушали, что, безусловно, только он имеет право и может этот спектакль поставить.

- У вас не возникло предчувствий?

- Нет, ничего я такого не почувствовал! Он очень хотел работать, а главное - жить! Он очень боролся! И даже врачи говорили, какая у него сила воли, что он так хочет жить, и так старается победить болезнь!

- Победить какую болезнь?

- Остаточное воспаление легких и сердечную недостаточность.

- Прогнозы врачей были какие?

- Самые положительные!

- Кто его лечащий врач?

- Он лежал в институте Шумакова, где есть академик Готье Сергей Владимирович. Он известный светила, трансплантолог, который очень хорошо лечит болезни легких, воспалительные процессы. Готье Марка Анатольевича лично вел. И большое внимание оказала Вероника Скворцова, министр здравоохранения.

- Сам Марк Анатольевич, наверное, понимал, что надо подстраховаться – замену ему найти закончить спектакль?

- Нет-нет. Он не хотел страховаться. Он хотел репетировать сам. И рвался в театр репетировать сам. Вот это главное. Это необыкновенное желание жить, творить, работать, понимаете?!

И даже врачи сказали, как мощно он борется за жизнь и как он хочет жить! Поэтому никого он вместо себя не хотел. И не хотел, чтобы кто-то кроме него занимался выпуском спектакля. Он же не думал, что что-то случится плохое. И мы все вселяли в него только радужные мысли, а не глупости всякие и страхи.

- Но он же понимал свой возраст?

- Он собирался жить! Все хотят жить в любом возрасте! Это я вам тоже говорю, потому что я тоже не мальчик – мне 73 года без пяти минут.

Конечно, в сравнении с ним я мальчик, это я понимаю.

85 – конечно, это не 73, но это не играет роли.

Скажу вам так – посмотрите, сегодня многие ребята в 25 больные, живого места нет, а он (Захаров) еще смотрите, до почти 86 лет какой огурчик был! Еще даже недавно заходил в театр и замечательно выглядел. Вот несчастье – воспаление легкие…

Конечно, у нас осталась пьеса его с его пометками. Есть помощник режиссера, который всегда рядом сидит. И есть второй режиссер спектакля, который ему помогал и рядом с ним был. Марк Анатольевич постоянно обдумывал, был в работе.

Лучший фильм Марка Захарова - это....

- Где-то можно увидеть его последний сценарий? Может быть, он выкладывал фрагменты в интернет?

- Нет. Он в интернете не выкладывает. Хотя он замечательно умел пользоваться интернетом. Он научился и пользовался.

- А все-таки кого-то он видел преемником?

- Нет у нас такого слова «преемник». У нас нет преемника. Понимаете, о чем говорю?! У нас был Захаров, который не может иметь преемника, потому что ему равных нет. Вот я вам так скажу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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