Московский «Спартак» вновь возглавит итальянец

Футболисты московского «Спартака» в воскресенье проиграли четвертый матч подряд, теперь «Оренбургу» (1:2). Главный тренер Олег Кононов ничего объяснять не стал, на пресс-конференцию не пришел и подал в отставку, которая была принята.

Собственно, а что он мог сказать? «Не смогла...»

А ведь «Спартак» в межсезонье потратил на новых игроков 42 миллиона евро. (Больше только «Зенит»). При этом красно-белые не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, а теперь еще и скатились во вторую половину турнирной таблицы чемпионата России.

И вот в понедельник появилась информация, что «Спартак» сделал предложение экс-тренеру итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо. Итальянец в эти дни «вдруг» посетил Москву, был на футболе и даже давал комментарий по матчу «Локомотив» - «Зенит» (1:0). Комментатор в студии его прямо спросил — не собирается ли он поработать в Россию. Гаттузо ушел от прямого ответа, добавив лишь «никогда не говори никогда».

Впрочем, по сообщениям итальянских СМИ 41-летний специалист все же собирается вернуться в Италию, чтобы возглавить «Джеону». И дело даже не в деньгах — у Дженнаро уже были выгодные предложения от клубов из ОАЭ и Катара, но он отказался. Но, может, владелец «Спартака» Леонид Федун найдет свои аргументы?