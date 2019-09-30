2019-09-30T14:54:20+03:00
Экономика

2 октября начнет работу форум «Российская энергетическая неделя»

В ее работе примет участие президент РФ Владимир Путин
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Пленарное заседание «Энергетическое партнерство для устойчивого развития» в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя состоится 2 октября.Пленарное заседание «Энергетическое партнерство для устойчивого развития» в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя состоится 2 октября.
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2 октября года состоится пленарное заседание «Энергетическое партнерство для устойчивого развития» в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя. В дискуссии будут участвовать: генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс, главный исполнительный директор BP Роберт Дадли, председатель правления, главный исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле, президент, главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк. Модератором пленарного заседания выступит корреспондент NBC News Кир Симмонс.

Участники пленарного заседания обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, глобальные энергетические вызовы, стоящие перед правительствами разных стран, пути и механизмы их преодоления.

Ключевым на пленарном заседании Форума станет выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Международный форум Российская энергетическая неделя пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек. Официальный сайт: www.rusenergyweek.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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