Москвичи ненавидят приезжих провинциалов, как гастарбайтеров из Таджикистана

Про гастарбайтеров, которые якобы отнимают рабочие места у добрых русских людей, это придумали пропагандисты. Отнимать им у них нечего.

В каком-нибудь Ярославле или в Туле таджику и киргизу не прокормиться. Там и местные аборигены готовы пахать за 15 тысяч, а человеку без российского паспорта вообще придется работать за еду.

Всякий человек на свете, будь он киргиз, узбек или даже петербуржец, мечтает найти работу в Москве. Потому что, только тут настоящая жизнь. Здесь самый жир.

Стать москвичом сегодня - это как для советского еврея в 1978 году перебраться в Нью-Йорк.

Все. Жизнь удалась. Если ты смог, вся большая семья и самые дальние знакомые будут годами рассказывать про тебя с придыханием, словно ты Вилли Токарев:

- Вот был один чувак, в соседнем дворе жил. Так он сейчас в Москве. Круто поднялся и трешку в ипотеку взял.

Москва для русского человека - это такая внутренняя заграница. Попасть сюда непросто хотя и загранпаспорт не нужен, и прописку менты почти не спрашивают.

Но удается это немногим. Москва - город для самых смелых и отчаянных. Это – универсальный механизм эволюционного отбора самого пассионарного материала.

Из людей, которые смогли перебраться в Москву и здесь осесть, можно при случае создавать особые экспедиции и отправлять их осваивать дикую тайгу и тундру. Если они Москву освоили, то и в тундре точно не пропадут.

Коренной москвич этих своих новых соседей конечно боится. Потому что, он для них - словно жирный тюлень для эскимоса. Добыча. Они его слопают на раз, а из шкуры бабе своей сошьют шубу.

Для москвича приезжие хуже самого страшного гастарбайтера. К какому-нибудь туляку или ярославцу коренной москвич испытывает ту самую ксенофобию, про которую толкуют правозащитники на вражеских радиостанциях.

Киргиза или таджика москвич совсем не боится. Он его видит исключительно в качестве водителя такси, с метлой во дворе или на кассе Бургер Кинга. На эти виды работы москвич не претендует и уверен, что их должны выполнять специальные существа. Инопланетяне, например.

А вот туляк или ярославец – это другое дело. Этот туляк-гадина норовит тебя подсидеть на работе, занять твой персональный кабинет и приватизировать твою секретаршу. Ярославец из соседнего отдела - это тот самый парень, который сделает отчет раньше тебя и перевыполнит план, пока ты будешь объяснять начальнику, что потребительский спрос падает, а он будет на тебя орать и пообещает через месяц выгнать.

А чего удивляться? Он же сам, говорят, из какой-то Каховки в Москву переехал. Выродок…

Москвич – тупиковая ветвь эволюция. Он ездит на электросамокате и ему лень дойти даже до макдональдса. Чизбургеры он заказывает через мобильное приложение с бесплатной доставкой.

Вместо футбола у него киберспорт, вместо службы в амии – World of Tanks. Даже девок москвич клеить на улице не умеет и тычет обгрызанным ногтем в сайт знакомств, выбирая телку в радиусе не дальше 2 километров.

Понаехавшие москвичей слегка презирают за малохольность, но в глубине души все равно понимают, что они – переселенцы-питекантропы, которые случайно оказались с стойбище первобытного, но все равно белого человека. Понаехавший туляк тоже хочет свой электросамокат и пиццу с доставкой.

За воплощение этой своей мечты приезжий сносит стены и работает, как японский робот с коротким перерывом на сон. Когда говорят про низкую производительность труда в России это не точно не про них.

Любой московский работодатель с радостью берет на работу человека, приехавшего полгода назад из Костромы или Екатеринбурга. Потому что, он будет работать по 12 часов в сутки и без выходных только для того, чтобы снова не оказаться в этой своей Костроме.

Коренному москвичу остается жалкая доля быть наблюдателем, как сужается его жизненное пространство, которое метр за метром захватывают хищные пришельцы.

Единственный шанс для него выжить в этой беспощадной эволюционной мясорубке – сдаться на милость какой-нибудь белокурой хищнице из Тамбова или Мурманска. Она заставит его собраться, заставит работать на трех работах, потому что, она с детства мечтала жить в «настоящей Москве», а не за МКАДом.

Он купит нормальную большую квартиру у метро Выхино или Медведково и за это она родит ему детей, в которых будут сильные и здоровые гены настоящего победителя, царя природы, охотника и рыболова, воина и строителя. А не жалкого хипстера, который тяжелее вейпа ничего металлического не держал в руках.