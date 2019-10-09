2019-10-09T20:52:07+03:00
Общество

Мы все - салат «Столичный»

Корреспондет "КП" Павел Садков - о том, чем здоровый снобизм москвичей отличается от ксенофобии
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Чем здоровый снобизм москвичей отличается от ксенофобииЧем здоровый снобизм москвичей отличается от ксенофобии
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Эй, отвалите от москвичей! Не по-московски сказал? Это вы Москвы не знаете. Сколько живу, меня и моих земляков пытаются уколоть, обидеть, оскорбить, унизить... Мы и приехавших боимся, и работать не любим, и все поголовно квартиры сдаем, и дорогу до Арбата не подскажем... Что там еще? Обжираемся маслом без продуктовых карточек и ни хрена не производим. Так в общих чертах?

Для начала - мы все так или иначе понаехавшие. Мой прадед приехал в Москву в 1904-м и пошел работать на конку. Мы, московские, таганские, и среди моей родни, близких, знакомых лодырей отродясь не было. Все вкалывали до старости, а бабушка, когда ей оформляли пенсию, очень переживала - что скажут, когда увидят ее целиком исписанную трудовую книжку. «Скажут, бегала с места на место, - боялась она. - А я всю жизнь на одной работе - это благодарности и премии»...

И знаете - никто никого никогда не боялся. Да, было в период развала СССР обидное слово «лимитчик». Но уже я его застал в значении «человек, приехавший работать в Москву, но ведущий себя, как в деревне». Столичный снобизм (да, это было, чего греха таить) заключался в ощущении, что этому городу нужно соответствовать. Проявлять уважение. В одежде, в поведении. Так было, сейчас не так...

Сейчас этот самый снобизм сидит в недобитых москвичах где-то глубоко в душе. Не выливаясь наружу. Да, это мой город, я его знаю, люблю. И то, что для приезжих расширение тротуаров и «как здорово стало на самокатах кататься», - для меня боль моего города. Такого, к которому я привык, такого, в котором вырос. Исчезающие один за другим ничем не примечательные для архитекторов мещанские особнячки - это Москва моих дедов, прадедов. И мне ее страшно жаль.

Но мы, москвичи, не ходим с масонскими значками под лацканом пиджака. И порой можно годами работать с человеком, даже не спросив, где он родился. Это давно уже не имеет никакого значения. Странная фобия - бояться людей, которые ничем, кроме воспоминаний, от тебя не отличаются. А когда ты проиграешь кому-то профессиональную конкуренцию - едва ли начнешь это объяснять местом рождения конкурента.

С мигрантами другая история. Уж простите за возможную неполиткорректность. Гости из Средней Азии, многочисленные нестуденты из Африки и китайские торговцы ни по-русски не говорят, ни вести себя зачастую не умеют. И не благодаря мозгам, амбициям и желаниям сюда приехали. И, уверен, большинство из них хорошие люди, со своими чаяниями, бедами и радостями. Москва легко принимает любого человека. Она из любого сделает москвича. Но когда сюда приглашают сложившуюся диаспору со своими традициями, законами, языком и религией - мне становится не по себе. Вы говорите - не хватает рабочих рук? Если вы москвич старше 50, попробуйте устроиться дворником в свой же двор! Не возьмут. Вас же труднее обманывать, не платить зарплату, вы же на лапу давать не будете. На фига вы нужны?

Да, сегодня москвич - понятие расплывчатое, нечеткое. Мы все тут вместе - салат «Столичный». Мне хватит, если человек считает себя москвичом и не гадит моему городу. И не надо до нас докапываться. Мы и так нервные.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Москвичи ненавидят приезжих провинциалов, как гастарбайтеров из Таджикистана

Публицист «КП» Сергей Мардан размышляет, кто отнимает работу у жителей столицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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