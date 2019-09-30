2019-09-30T15:50:37+03:00
Звезды

"Разрушают жизнь": Корикова разразилась гневной отповедью в адрес сплетников

Актриса вступилась за коллег по цеху, попавших в беду
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Елена КориковаАктриса Елена КориковаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Елена Корикова крайне редко высказывается на злободневные темы. Актриса ведет достаточно закрытый образ жизни, стараясь не распространятся о личном. Не так давно звезда сериала "Бедная Настя" сообщила поклонникам, что обрела женское счастье и у нее есть муж. Однако события последних месяцев заставили знаменитость отвлечься от семейной идиллии и отреагировать на вопиющие ситуации.

Елена Корикова раскритиковала сплетников из экстренных служб, которые предают огласке личные данные звезд. Знаменитость считает, что артисты должны быть защищены специальным законом о неприкосновенности частной жизни. Тогда, по ее мнению, в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают.

В последние несколько недель в прессе то и дело вспыхивают всевозможные скандалы. Уже несколько недель не стихает истерия и циркулируют слухи о состояния Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, страдает от неоперабельной опухоли. Папарацци дежурят у больницы, где якобы находится звезда, и стараются либо заполучить эксклюзивные сведения, либо фотографии артистки.

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А на днях в эпицентре скандальной истории оказалась звезда другого известного ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева. Актриса якобы была задержана с запрещенным веществом в трусах.

Сама Елена Корикова также не раз подвергалась нападкам светских хроникеров. Актрису обвиняли в алкоголизме и приписывали многочисленные романы.

"То, что эти (язык не поворачивается назвать их людьми) творят, - это уже беспредел. В нашей стране артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию, так как только слышат известную фамилию, тут же передают информацию желтой прессе, и понеслось. Правда только в том, что обратились. А дальше - насколько фантазии хватит - напишут. Они разрушают жизнь людям искусства, лишая их работы, личной жизни, а иногда и самой жизни", - разразилась гневной отповедью в адрес сплетников актриса.

В качестве примера Корикова привела случай из жизни своего коллеги: "Так было с режиссером всеми теперь любимого фильма «Барышня-Крестьянка» Алексеем Николаевичем Сахаровым. Мы в год выхода фильма получили все возможные призы. Но нашлись и те, кто писал гадкие статьи про этот фильм. Одна из таких статей попалась на глаза Алексею Николаевичу. После прочтения, как рассказала его жена, ему стало плохо с сердцем и он умер... А этот, кто написал, наверное, до сих пор живет", - посетовала Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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