2019-09-29T17:00:12+03:00
Звезды

Забежала на минутку в подъезд: появилось видео, где Бочкарева была до задержания с наркотой

Полицейские выяснили, как провела вечер звезда сериала "Счастливы вместе" [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Стали известны подробности задержания Натальи Бочкаревой. Фото: InstagramСтали известны подробности задержания Натальи Бочкаревой. Фото: Instagram
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Стали известны новые подробности той злополучной ночи, когда звезда сериала "Счастливы вместе" была задержана по подозрению в хранении наркотиков и, по некоторым данным, в состоянии наркотического опьянения. Перед тем, как угодить в руки полиции, Наталья Бочкарева приехала в один из домов на Щелковском шоссе.

Полицейские пытаются выяснить, с кем встречалась и что делала Наталья Бочкарева до задержания с наркотой. В руках стражей порядка оказалось видео передвижений артистки, передает проект Baza.

Судя по записям с камер наблюдения, актриса под покровом ночи приехала к подъезду дома на Щелковском шоссе, возле которого договорилась с кем-то встретиться. Она некоторое время ждет и с кем-то переписывается. Затем заходит в подъезд буквально на несколько минут, возвращается и сразу уезжает. Через некоторое время после этого ее и задержали стражи порядка.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на то, что водитель вела себя странно и спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Женщина не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином.

Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка уже опровергла эту информацию в эфире Радио "Комсомольская правда". А позже обратилась к поклонникам.

"Сегодня в интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Меня поначалу она даже порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне и сделать скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста", - заявила актриса. Наталья пообещала узнать, откуда "ноги растут", и сделать так, чтобы ответственные за распространение слухов лица были наказаны.

Забежала на минутку в подъезд: появилось видео, где Бочкарева была до задержания с наркотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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