Сергей Лазарев: «Перед «Евровидением» я ездил на могилу к брату. Он мой ангел-хранитель»

36-летний Сергей Лазарев четыре года назад потерял брата. Про Павла много писали в прессе - о его пристрастии к запрещенным веществам, о тюремном заключении. Но мужчина справился с зависимостью и начал новую жизнь. А потом с Павлом Лазаревым случилась беда...

О брате

Родной брат Сергея Лазарева умер в 2015 году в больнице. Певец заботится о его дочери Алине, которая потеряла отца в 11 лет. Павел был старше знаменитого брата на 5 лет. Сергей не сдерживал слезы, когда вспоминал Пашу во время интервью в программе «Секрет на миллион».

«...Такая тяжелая тема, конечно. Паша попал в аварию 19 марта, через 4 дня после своего дня рождения. У его машины лопнуло левое колесо - закрутило автомобиль, вынесло на встречку... И он столкнулся с другой машиной. При этом каким-то чудом остался жив. Вызвали «Скорую», тут же приехали врачи. Паше поставили «сотрясение мозга», сильные ушибы, перелом носа. Внешне он как будто-то бы отделался испугом. Машины были «всмятку». Паша отказался от больницы, и это было роковой ошибкой. Объясню почему. Это только кажется, что быть членом семьи известного человека легко, классно. На самом деле это не совсем так. За Пашей тоже в какой-то степени следили. Были в его жизни моменты, когда конкретно накосячил, и пресса за ним следила, пытались сравнить его со мной. И он очень боялся мне навредить. Я так понимаю, что он отказался от госпитализации, чтобы не дай бог об этом не узнали... Он так долго пытался заслужить какое-то доверие к себе, что он опять его как будто бы не оправдал. Он слишком много делал в жизни неправильных выборов, много было моментов, за которые ему было стыдно. Он достаточно долгое время употреблял запрещенные препараты. Пашу лечили ни раз: успешно, потом срывался, были разные случаи. Это каждый раз были дикие удары: для мамы, для меня, для всей семьи. Он отсидел 4 года в тюрьме за хранение наркотиков, его поймали с какой-то дозой наркотиков. Тогда появились заголовки: «Брат Сергея Лазарева наркоман». Он отсидел и вышел совершенно другим человеком. Эта ситуация продлила ему жизнь. Его друзья, которые остались на свободе, все умерли. Мы Пашу заново пытались социализировать. Я устроил его к себе в компанию курьером, чтобы он сам зарабатывал, выводил брата на мероприятия. Он стал совершенно другим человеком. Встретил свою любовь - девочку, с которой они учились в школе... Она писала ему письма, дождалась его, это была невероятная любовь. Мы все выдохнули, потому что у него наконец-то все встало на свои рельсы: появилась работа, машина, которую я ему купил... Казалось бы, все хорошо, и вот эта авария, которая происходит...

Братья Лазаревы с мамой.Фото: СОЦСЕТИ

Дома у Паши шла кровь из носа, болела голова, мама забила тревогу и вызвала «Скорую» - его увезли. Я был на гастролях, но постоянно связи. После концерта позвонил маме, она сказала, что Паша тяжелый, но стабилен. Мы все выдохнули. В ночь с 22-го на 23-е марта в 00.50 Паша умер. Остановка сердца из-за внутреннего кровоизлияния и заражения крови... Какая несправедливость. Человек исправился, у него растет прекрасная дочь, появилась девушка... Почему дали так мало ему времени? Чуть меньше года прожил жизнью нормального здравомыслящего человека. Это тяжелая тема для нашей семьи. Но мы помним вот эти последние месяцы... Он нам напоследок показал, что может быть хорошим.

Мне кажется, что Паша - мой ангел-хранитель и перед какими-то важными событиями, я к нему приезжаю и прошу, чтобы он мне помог. И я верю, что он мне помогает. Я очень эмоциональный, нервный и импульсивный человек, а он был поспокойнее. Я у него всегда прошу этого спокойствия. Дважды перед «Евровидением» я ездил к нему. Прямо за день до вылета ездил к нему на могилу: я с ним разговаривал, просил у него помощи, теперь то он точно старший брат и может помочь, замолвить словечко, где надо. Потому что у него светлая душа. Темные силы в какой-то момент взяли его светлую, очень слабовольную душу.

Об отце

Сергей Лазарев заботится обо всей своей семье. Он рассказал, что с его карты автоматически списывается автоплатеж для мамы. Но мама у звезды очень скромная и бережет деньги сына. Но Сергей ее балует. Пару лет назад, к примеру построил дом. Мама поднимала Сергея с братом одна. Отец ушел из семьи, не помогал растить детей и появился в их жизни, когда Сергей стал знаменитым. Лазарев предпринимал попытки сблизится с отцом: приезжал, общался. Но у мужчины был непростой характер. Сергей сожалеет, что так и не успел наладить отношения с родителям. Отец музыканта Вячеслав Юрьевич умер через два года после смерти старшего сына Павла.

«Наши родители с Пашей развелись. Мне было 5 лет, Паше 10. Маме было тяжело, потому что надо было прокормить двух детей, работала она на двух работах. Помню, как она на дому для какого-то кооператива шила простыни... Когда отец ушел, он забрал все наличные из дома, там была большая сумма, он оставил нас без денег...

О рождении сына я ему не сказал. Он не входил в круг близких людей, которым я доверил этот секрет. Тогда мы снова перестали общаться. Никиту он так и не увидел вживую...

С одной стороны, это был родной человек, а с другой я не мог понять, чувствую ли я что-либо к нему. Ведь папа тот, кто вырастил и ухаживал. Мне было жалко его, ведь он упустил прекрасную семью...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»

Певец признался, какие требования у него были к этим женщинам

36-летний Сергей Лазарев удивил поклонников признанием, что он уже год как воспитывает дочь Анну. Певец скрывал, что у его 5-летнего сына Никиты есть сестра. Лазарев поделилась откровениями в программе «Секрет на миллион». (подробности)