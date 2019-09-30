2019-09-30T16:13:32+03:00
Звезды

Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»

Певец признался, какие требования у него были к этим женщинам
Ирина ВИКТОРОВА
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Певец Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней.Певец Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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36-летний Сергей Лазарев удивил поклонников признанием, что он уже год как воспитывает дочь Анну. Певец скрывал, что у его 5-летнего сына Никиты есть сестра. Лазарев поделилась откровениями в программе «Секрет на миллион».

О дочери

Два с половиной года Лазарев скрывал рождение сына. И ровно год - рождение дочери Анны. Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной. Суррогатные мамы рожали сами, без операции кесарева сечения. Никаких проблем во время беременностей и родов не возникало. Пол ребенка Сергей не планировал, говорит «как Господь Бог дал». У певца были требования к суррогатным матерям сына и дочери. Во-первых у них должны были быть свои дети. Во-вторых, эти женщины уже прошли однажды через процедуру суррогатного материнства. Сергей оплачивал одежду, питание, медобслуживание этим женщинам, жили они в отдельной квартире.

Сергей Лазарев впервые разоткровенничался: «Никита и Анна полноценные брат с сестрой по обоим родителям и копии друг друга. Сто процентов родство. Аня копия Никиты. У Никиты и Ани одна биологическая мама, но вынашивали моих детей разные суррогатные матери...»

Певец обосновал свой жизненный выбор тем, что хотел стать отцом, но не мог продолжать ждать судьбоносной встречи: «В какой-то момент я понял, что готов стать отцом. Но ждать у моря погоды, ждать, что я найду ту самую единственную я не хотел. И понял, что могу взять на себя эту ответственность... Лет пять, шесть назад я ходил к психологу, мы на эту тему общались - я хотел и желал. Я закрывал глаза и на вопрос кто у тебя - отвечал у меня мальчик и девочка...»

О сыне

Старшему наследнику Сергея Лазарева пять лет. Певец воспитывает сына Никиту самостоятельно, ему помогает мама и няни.

Сергей Лазарев и его сын Никита во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Лазарев и его сын Никита во время чемпионата мира по футболу 2018 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Когда я взял первый раз ребенка на руки ему было пять дней. Не представлял, что новорожденный ребенок такой маленький. Я дико боялся что-то не так сделать... Наверное, поседел за это время. Но было абсолютное чувство кайфа от того, что это твой ребенок. Первые две недели вообще не выходил из дома, как только взял на руки сына - боялся его оставить, боялся что что-то случится. Мама, конечно, помогала. Но я никого не подпускал, был какой-то панический папашка, который все контролировал. Я кормил, я не спал. Я варю кашу и себе, и ему. На ночь читаю сказки, сейчас мы читаем Носова «Фантазеры». Читаю по ролям, он смеется...

Максимально время, которое могу с ним проводить, я провожу. Прилетаю с гастролей и сразу к нему, отпуска все провожу с ним. У меня время занимает либо работа, либо сын. Я по-другому не могу. Если я где-то задерживаюсь, то меня грызет совесть - такое ощущение, что меня ребенок именно сейчас ждет. И вот это гложет-гложет... Абсолютный родительский инстинкт, который во мне очень ярко развит...»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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