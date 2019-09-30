«Он забрал у меня 30 тысяч рублей»: Патрульный, застреливший двух оперов, вымогал взятку у гражданки Филиппин

«Комсомолке» стали известны новые подробности расследования уголовного дела о стрельбе на станции метро «Рязанский проспект». Напомним, 18 сентября сотрудники Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене задержали по подозрению в получении взятки патрульного Алексея Смирнова. Несколькими минутами ранее тот остановил на платформе мигранта из Средней Азии, у которого не было регистрации, и получил от него 2 тысячи рублей. Смирнова пригласили на беседу в комнату полиции, которая находится на станции. Там Смирнов неожиданно выхватил табельный пистолет и расстрелял двух задержавших его оперов. Максим Веялко скончался, его коллега Алексей Лимонов попал в реанимацию, его спасли. По статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» Смирнову светит вплоть до пожизненного.

Источники в полиции ранее уже сообщали, что за Алексеем Смирновым давно наблюдали в ОСБ. Поступала информация, что патрульный вымогает у задержанных иностранцев взятки. Как выяснилось, это касалось не только мигрантов из Средней Азии.

Несколько месяцев назад 35-летняя гражданка Филиппин Черри Энн Асинас Мондиа опубликовала у себя в фейсбуке фотографию Смирнова, подписав ее: «Остерегайтесь российской полиции. Моя злость - на 30 тысяч!»

Московским полицейским Черри пояснила, что в мае этого года Смирнов остановил ее у турникетов на станции «Баррикадная». Потребовал паспорт. На тот момент у нее были просрочены документы на пребывание в России...

- Она говорит: «Этот человек вымогал у меня взятку - 30 тысяч рублей, угрожал, что отведет в отдел полиции и меня депортируют», - говорит наш источник в правоохранительных органах. - Смирнов оставил у себя в «заложниках» ее паспорт и отправил снимать деньги с карты. Выкуп документа он оценил в 30 тысяч рублей. Он сказал женщине, чтобы она купила пачку носовых платков, положили между ними купюры и принесла. Слова иностранки подтверждаются выпиской из банка и записями с камер видеонаблюдения - в тот день она действительно вняла 30 тысяч рублей из банкомата у станции метро.

С Черри следователи сейчас общаются через посольство. По имеющейся информации, территорию России она уже покинула.

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