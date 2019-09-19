«Меня подставили, взятку я не брал»: После расстрела полицейских патрульный из метро позвонил родителям

Вечерние сообщения о стрельбе на станции метро «Рязанский проспект» звучали дико. У входа в подземку лежит тело мужчины в луже крови. Застрелен сотрудник полиции - он в штатском, но у него в кармане нашли удостоверение. Другой его коллега при смерти, его везут в реанимацию одной из столичных больниц. Через несколько минут новый залп подробностей: задержанный по подозрению в убийстве тоже человек из системы МВД - патрульный, охранявший этим вечером станцию. Адок!

«Комсомолка» попыталась восстановить картину, что же произошло вечером во вторник на станции «Рязанский проспект».

ОПЛАТА ПО ТАКСЕ

35-летний старший прапорщик Алексей Смирнов в тот день заступил на суточное дежурство. «Рязанский проспект».17:30. Начинается час пик. В подземке уже столпотворение, из центра летят переполненные вагоны. Смирнов стоит на перроне, оглядывая проходящих мимо пассажиров. Взгляд выцепляет из толпы мужчину-азиата. Полицейский преграждает ему путь и отводит в сторону. Проверка документов. Он на тот момент еще не знает, что за ним персонально следят сотрудники Отдела собственной безопасности Московского метрополитена. Это такая внутренняя полицейская антикоррупционная служба.

- Поступил сигнал, что Смирнов берет взятки: останавливает мигранта и если у того какие-то проблемы с документами, предлагает откупиться. Такса - 2 тысячи рублей, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, в тот вечер было так: приехавшие на станцию в штатском оперативники ОСБ видели, как прапорщик отвел приезжего в сторону, а через несколько секунд тот уже спешил по эскалатору вверх. Там его ОСБшники и встретили. Показали удостоверения. Мигрант, говорит источник, во всем признался: да, попросил показать документы, у меня нет регистрации, я ему дал деньги, двухтысячную купюру.

- Опера подошли к Смирнову и пригласили пройти в комнату полиции, которая находится наверху, в вестибюле. Там все и произошло...

Оперативники ОСБ задержали Алексея Смирнова на станции «Рязанский проспект»Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

ТРОЕ В КОМНАТЕ

В комнате кроме этих троих никого больше не было. В какой-то момент Смирнов схватился за табельный пистолет и начал палить. В упор. 40-летний Алексей Лимонов из ОСБ рухнул на пол, получив несколько пуль в живот. Его 38-летний напарник Максим Веялко тоже ранен, но успел выскочить за дверь. Он бежит через вестибюль к выходу. Никто из пассажиров на него толком не обращает внимания - выстрелы из-за закрытой двери да еще под шум прибывающих поездов никто даже не слышал. Веялко выбегает на улицу, он, зажимая рукой рану, успевает промчаться вдоль жилого дома и падает на углу. Он теряет сознание. Очевидцы, видя кровь, вызывают скорую. Но потерявший много крови полицейский умирает еще до приезда врачей.

Алексей Смирнов в этот момент находится в комнате полиции. Он не пытается убежать. Прячет оружие. Разрешает медикам забрать раненого Лимонова (ему проведут несколько операций и спасут), а потом сдается.

Стрельба началась в комнате полиции в вестибюле станцииФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Раненый сотрудник ОСБ убегает от стреляющего в него полицейского в Москве.Видео с камер наблюдения

ЧТО ИЗВЕСТНО О СТРЕЛКЕ

Известно, что после расстрела Алексей Смирнов успевает позвонить отцу и написать сообщение своей гражданской жене.

- Семья Леши уверена, что его подставили. Он об этом сам сказал родным, - заявила «КП» одна из знакомых семьи. - Человек, давший взятку, был подставным. Деньги подбросили!

По нашей просьбе женщина связывается с родней задержанного полицейского. Но отец и мать Смирнова категорически отказываются общаться с журналистами.

Так, что известно о самом Алексее Смирнове?

Он служит в УВД на метрополитене больше пяти лет. Он уроженец поселка городского типа Шаховская в Московской области (это около 150 км от Москвы, в пгт живет чуть больше 10 тысяч человек, - Авт). По информации «КП», после службы в армии мужчина какое-то время работал судебным приставом, затем закончил Волоколамский колледж права и безопасности. После него и устроился на работу в полиции.

В Шаховской рассказывают, что отец полицейского Владимир Смирнов еще в 90-х работал в администрации Шаховской, а потом занялся бизнесом. По информации из открытых источников, основная деятельность индивидуального предпринимателя Владимира Смирнова - производство мебели.

Алексея Смирнова знакомые описывают как спокойного человека.

- Не конфликтный, даже не хамил никогда, - коротко рассказывает один из бывших сослуживцев Смирнова.

...В пятницу Алексея Смирнова должны доставить для ареста в Пресненский суд.

Главный вопрос, на который до сих пор нет ответа: почему он начал стрелять по коллегам? За взятку ему грозило увольнение и до трех лет колонии. За нападение на сотрудников УВД - от 12 лет до пожизненного.

Место гибели Максима ВеялкоФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

КСТАТИ

Сколько получают полицейские, работающие в метро

По информации «КП», среди нижних чинов УВД на Московском метрополитене довольно большая текучка. Поэтому объявления о вакансиях периодически размещаются даже в вагонах подземки. На сайте УВД сообщают, что на службу принимаются мужчины и женщины от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего. Зарплата - от 50 тысяч рублей плюс ежемесячные надбавки и премии (по нашей информации, в среднем может выходить около 70 тысяч). График - сутки через трое. Отпуск - от 35 дней в год. Бесплатный проезд на метро. Бесплатное медобслуживание. При желании - бесплатное высшее юридическое образование. Льготная пенсия после 20 лет службы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

У любого могут потребовать показать документы?

- Проверять у прохожих документы мы имеем право только на трёх основаниях, - объяснил «КП» один из коллег задержанного. - Первое - если есть ориентировка на розыск похожего человека. Второе и третье - совершение этим человеком уголовного преступления или административного правонарушения. По идее проверять документы у абы кого нельзя.

Впрочем, наш собеседник тут же уточняет: по факту смуглых мужчин азиатской и кавказской внешности они чаще всего останавливают без оглядки на ориентировки.

- Сами ориентировки мы предъявлять не обязаны, - говорит мужчина. - А если будут какие-то претензии, всегда можно сказать, что нам показалось, что человек был похож...