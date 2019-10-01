Куда исчезла семья главы агрохолдинга-миллиардера, стало известно спустя семь лет

В феврале 2012-го деревня Малахово Раменского района Подмосковья попала во все выпуски новостей. Из своего коттеджа таинственно исчезла глава местного агрохолдинга и по совместительству районный депутат Татьяна Сидорова. Исчезла вместе со всеми домочадцами. Приехавший за Сидоровой личный водитель обнаружил, что в доме никого нет, а пол в нескольких местах залит кровью. Похищение? Убийство? Побег? До последних дней четыре человека так и числились в пропавших без вести. И только сегодня стало ясно, куда же они пропали.

НАЧАЛО: ЗОЛОТАЯ ЗЕМЛЯ

Татьяна Сидорова поднялась (как и многие дельцы в 90-е) на деньгах сельских пайщиков и бывшей совхозной земле, золотой земле.

В 2003 году она возглавила сельхозкооператив, который образовался на месте бывшего совхоза.

- В сельхозкооперативе было больше тысячи акционеров, - рассказывала мне местная жительница Марина Мишина. - Каждый имел свидетельство о праве собственности на пай в 4 гектара земли.

Сидорова предложила создать вместо кооператива закрытое акционерное общество и распределить акции между пайщиками. Но по документам акционеров оказалось только 49, остальные тысяча с лишним пайщиков - если верить бумагам, которые называют поддельными - якобы написали заявления о добровольном выходе из состава. Половина акций ЗАО оказалась на руках и Сидоровой и ее зама Надежды Шкутко.

Обалдевшим от такого поворота событий крестьянам предложили за потерянные паи компенсацию. 5 тысяч рублей на брата.

- А ведь некоторые участки находятся прямо на берегу Москвы-реки. Представляете, сколько сейчас эта земля стоит?! - говорит Мишина.

ВЕРСИЯ №1: ПОХИЩЕНЫ ИЗ-ЗА ВЫКУПА

Заведенное по многочисленным жалоб пайщиков уголовное дело не помешало подследственной Сидоровой избраться депутатом местного Законодательного собрания.

Часть земель бывших пайщиков была выгодно продана под жилую застройку. На эти деньги компания Племзавод «Раменское», в которой Сидорова получила должность генерального директора, начала строить агрохолдинг. Помимо собственно полей с овощами появилось большое тепличное хозяйство и добыча песка на берегу Москва-реки. Проектов было громадье! Решили строить новую ферму на 2400 элитных коров из Голландии и завод по производству удобрений. Под этот чудо-проект один из банков начал кредитовать предприятие Сидоровой. Прошли несколько траншей на сумму в 1,8 млрд. рублей. Собирались вложить еще около 2 миллиардов.

Но 22 февраля Татьяна Сидорова бесследно исчезла - с новым мужем Владимиром Кремневым (ему было 73 года), сыном от первого брака Александром и сестрой Зоей, которая тяжело болела раком.

Эксперты подтвердили, что найденная в доме кровь принадлежит Сидоровой и ее родным. Во дворе нашли следы - будто кто-то тащил тела к воротам.

В правлении завода первое время ждали звонков с требованием о выкупе за гендиректора. Но никто не позвонил.

ВЕРСИЯ №2: ВЫВЕЛИ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ОФФШОРЫ И СБЕЖАЛИ

У рядовых сотрудников племзавода была другая версия.

- У нас все уверены, что они все сбежали и живут сейчас где-то припеваючи, - в частном разговоре рассказывает мне один из них. - Мы все тут прекрасно знаем Володю (Кремнева, - Авт.), он запросто мог такой план придумать.

- Сидорова сбежала, оставив вторую сестру и старшего сына (он работал на племзаводе замначальника по строительству — Ред.)?

- Сам посуди. Взяли только тех, кого не могли оставить. Ее младший сын Сашка - непутевый. У нас все знали, что он много раз лечился от наркомании и постоянно срывался. Поэтому она его около себя держала, на виду. Больную раком сестру тоже бросить не могла.

- Доказано, что их кровь нашли в доме и во дворе.

- Пальцы друг другу порезали да накапали для виду. Инсценировали они похищение!

ВЕРСИЯ №3: УБИЛИ ОБМАНУТЫЕ ПАЙЩИКИ ИЛИ ПАРТНЕРЫ

Впрочем, официально уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

Поначалу появилась версия, что расправиться с Сидоровой мог кто-то из облапошенных пайщиков. Но от нее быстро отказались - в активе «протестующих» были в основном пенсионеры.

Потом появился еще один подозреваемый, живущий в соседнем поселке предприниматель Олег Злотников. У него с Сидоровой был конфликт. Злотников когда-то работал на добыче песка и щебня под ее началом. Потом решил начать собственное дело по тому же профилю, но получил 4 года колонии за заказ на убийство конкурента. И якобы не обошлось там без показаний Сидоровой. Но следователи Злотникова вскоре из числа подозреваемых вычеркнули. Его участие ничем не подтверждалось.

ВЕРСИЯ №4: ДАЛИ МАЛО ОТКАТОВ

С Олегом Злотниковым мы несколько раз встречались. Он, как человек, который знал о делах компании изнутри, был уверен, что следы преступления нужно искать в «экономике» племзавода, в кредитах и инвестициях.

- Счет там шел на сотни миллионов долларов! - объяснял предприниматель. - Вы же знаете, как у нас кредиты получают. Все через откаты. В неформальных разговорах она мне жаловалась, что на каждом шагу приходится преодолевать этот пресс со стороны чиновников и криминала. Думаю, основная причина ее исчезновения - кто-то остался неудовлетворен дележом финансовых потоков.

«Не под запись» десятки людей повторяли одно и то же: большим пакетом акций племзавода «Раменское» через подставных лиц владел местный криминал. Об этой «крыше» Сидорова рассказывала самым близким. Жаловалась даже, что и ее, и предприятие втемную используют для вывода кредитных денег на сторону. Отвечать придется ей, генеральному директору. Не побежишь же в полицию. В этих разговорах с местными постоянно звучала фамилия одного криминального авторитета. Всем было очевидно, кто настоящий хозяин Раменского.

ФИНАЛ: ХОЗЯИН РАМЕНСКОГО

Имя этого человека в связи с делом Сидоровой Следственный комитет официально назвал лишь в июле этого года. В Подмосковье был задержан 55-летний вор в законе Олег Медведев, ранее носивший фамилию Шишканов (см. «Из досье «КП»). «По данным следствия он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи…» - сообщили в СК.

Шишканов впервые оказался за решеткой в 18 лет - в начале 80-х получил 10 лет за убийство. Фото: ИА «Прйам-Крайм»

26 сентября стало известно, что полиция и ФСБ задержали сразу восемь членов раменской группировки Шишкана. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко озвучила, что к 2010 году Шишканов и его преступное сообщество «установили криминальный контроль на территории Раменского района Московской области».

Среди задержанных - Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин. Они проходят по разным эпизодам. Среди них — убийство Сидоровой с родными.

По словам Светланы Петренко, главу племзавода «Раменское» и ее родных убили за «отказ передать земельные участки».

По нашей информации, вскоре после исчезновения гендиректора агрохолдинга, часть земель предприятия были распроданы - на них теперь строят многоэтажки.

Но история еще не закончена: место, где бандиты спрятали их тела, до сих пор не нашли.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Из досье «КП»

КТО ТАКОЙ ШИШКАН

Шишканов впервые оказался за решеткой в 18 лет - в начале 80-х получил 10 за убийство. Его «короновали» вором в законе в 1992 году, уже на воле. «Старшие товарищи» отдали под контроль Шишкана Раменское (откуда он родом), Жуковский и Малаховку. Говорят, что без ведома Шишканова в Раменском и окрестностях не мог развернуться ни один более-менее приличный бизнес. Он финансировал раменский футбольный клуб «Сатурн», который в 2000-х выступал в российской Премьер-лиге. Водил дружбу со звёздами спорта и эстрады. Настолько хорошо дружили, что после его задержания письмо с просьбой не отправлять Олега Медведева-Шишканова в СИЗО подписали десятки ВИПов. Среди них - бывшие тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев и Юрий Сёмин, певцы Александр Серов, Лев Лещенко, Любовь Успенская. Этот список озвучивала на заседании в Мосгорсуде адвокат Медведева.