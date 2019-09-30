2019-09-30T20:17:26+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова решила подарить дочери дорогого скакуна

Наследница артистки планирует связать свою жизнь с конным спортом
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Артистка проснулась в приподнятом настроении, потому как у ее единственной дочери Ариадны праздник -имениныАртистка проснулась в приподнятом настроении, потому как у ее единственной дочери Ариадны праздник -имениныФото: Личный архив
Изменить размер текста:

- Сегодня очень значимый для меня день, - написала в своём Инстаграме балерина Анастасия Волочкова.

Артистка проснулась в приподнятом настроении, потому как у ее единственной дочери Ариадны праздник -именины. Напомним: 23 сентября звёздная наследница отметила свой 14 день рождения.

Поскольку юная Волочкова уже на серьёзном уровне занимается конным спортом, ее знаменитая мама подарила подростку атрибуты для верховой езды.

- Ариша пробовала петь, танцевать. В 3 года я пыталась ее поставит на пуанты. Но дочь выбрала конный спорт, - рассказывает в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова.

Наследница артистки планирует связать свою жизнь с конным спортом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наследница артистки планирует связать свою жизнь с конным спортомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ариша - моя главная награда в этой жизни, ей уже 14, а она такая умненькая, рассудительная. Мне для дочери ничего не жалко, весь мир положу у ее ног, - признается Волочкова.

Звездная мама в беседе с «Комсомолкой» намекнула, что готовит для дочери грандиозный подарок.

Из окружения «КП» стало известно, что балерина думает подарить дочке породистого коня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся в маму: Дочь Волочковой показала длиннющие ноги

Об этой женщине говорят очень много и постоянно. Анастасия Волочкова не дает о себе забыть. 42-летняя балерина давно не исполняет классический репертуар, не выступает на балетных сценах. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Правительство РФ рассказало об объеме "серых" зарплат в России
Зеленский заявил, что его офис не станет публиковать стенограмму с Трампом
Зеленский отказался возбуждать уголовное дело против Байдена по просьбе Трампа
США внесли в санкционные списки двух граждан РФ
Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Последний спектакль Марка Захарова представят в Москве
Порошенко вызван на допрос с использованием полиграфа
Средняя ставка по рублевой ипотеке в России в августе опустилась ниже 10% впервые с января
Эксперт: право оспорить результаты экзамена в ГИБДД поможет в борьбе с коррупцией
В Движении автомобилистов прокомментировали планы по введению электронных водительских прав
Песков: Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон
В Госдуме ответили на условия ФРГ для снятия санкций с России
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
В Минтруде рассказали, кто будет получать повышенные пенсии в 2020 году
СМИ: Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
В Россельхознадзоре опровергли информацию о возможном росте цен на молочную продукцию
Эксперт рассказал, какое вино подорожает из-за увеличения акциза
Кремль: проведет двусторонние переговоры с Роухани и Пашиняном в Ереване