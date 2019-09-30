Анастасия Волочкова решила подарить дочери дорогого скакуна

- Сегодня очень значимый для меня день, - написала в своём Инстаграме балерина Анастасия Волочкова.

Артистка проснулась в приподнятом настроении, потому как у ее единственной дочери Ариадны праздник -именины. Напомним: 23 сентября звёздная наследница отметила свой 14 день рождения.

Поскольку юная Волочкова уже на серьёзном уровне занимается конным спортом, ее знаменитая мама подарила подростку атрибуты для верховой езды.

- Ариша пробовала петь, танцевать. В 3 года я пыталась ее поставит на пуанты. Но дочь выбрала конный спорт, - рассказывает в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова.

Наследница артистки планирует связать свою жизнь с конным спортомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ариша - моя главная награда в этой жизни, ей уже 14, а она такая умненькая, рассудительная. Мне для дочери ничего не жалко, весь мир положу у ее ног, - признается Волочкова.

Звездная мама в беседе с «Комсомолкой» намекнула, что готовит для дочери грандиозный подарок.

Из окружения «КП» стало известно, что балерина думает подарить дочке породистого коня.

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Об этой женщине говорят очень много и постоянно. Анастасия Волочкова не дает о себе забыть. 42-летняя балерина давно не исполняет классический репертуар, не выступает на балетных сценах. (подробности)