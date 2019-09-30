Генсек ОПЕК — «КП»: Мы будем бороться, чтобы изолировать цены на нефть от геополитики

Отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки» в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай», один из почётных гостей этого мероприятия, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, рассказал, что страны-экспортёры нефти из этой организации вместе с Россией прилагают усилия, чтобы отвязать цены на чёрное золото от «геополитических факторов». (Яркий пример которых — атака неизвестных дронов-беспилотников на нефтепромыслы саудовской компании Aramco 14 сентября):

— Ситуация с ценами на нефть стабилизировалась, рост прекратился — притом, что из-за того инцидента [с «атакой дронов» — ред.] добыча нефти обвалилась на 5,7 млн баррелей в день. По нашим оценкам, то было самое большое единовременное падение, когда-либо происходившее в подобных случаях. Но инженеры компании Aramco сработали великолепно, чтобы сохранить контроль над ситуацией и быстро восстановить объёмы, — отметил 60-летний уроженец Нигерии.

— Мы все вместе, включая Россию, провели большую работу, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость нефтяного рынка, — продолжил Баркиндо. — Мы всегда боролись за то, чтобы изолировать цену на нефть от геополитической конъюнктуры. Это в интересах всех стран, а не только наших. Доступ к энергоносителям — неотъемлемое право всех народов, что прописано в Целях устойчивого развития ООН [международный документ, устанавливающий главные приоритеты развития для человечества до 2030 года — прим. ред.], — полагает ген. секретарь ОПЕК.

Валдайский клуб, на заседании которого он выступил, — одна из самых влиятельных дискуссионных площадок России, где отечественные и зарубежные эксперты и действующие политики из разных стран обсуждают вопросы глобальной безопасности и устойчивого развития в новой реальности многополярного мира.