2019-10-01T13:26:58+03:00
Происшествия

В Москве полковник СК скончался после удара ножом в спину

ЧП случилось прямо у входа в здание Главного следственного управления. Нападавший задержан
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве сотрудника СК ранили ножом в спинуВ Москве сотрудника СК ранили ножом в спинуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Москве неизвестный совершил нападение на сотрудника Центрального аппарата СКР. Преступление было совершено прямо у входа в главное здание Следственного комитета в Техническом переулке.

Полковник Владислав Капустин получил ножевое ранение в спину. Мотивы и личность нападавшего пока не установлены, сообщил kp.ru собственный источник.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Врачи боролись за его жизнь, но спасти полковника не удалось. Владислав Капустин скончался, сообщает источник ТАСС.

- Нападавший задержан, с ним работают следователи, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По последним данным, раненный в Москве является сотрудником Следственного комитета РФ и имеет звание полковника.

Напомним, что 18 сентября на станции метро "Рязанский проспект" патрульный Алексей Смирнов расстрелял двух коллег. Сотрудники службы безопасности Московского метрополитена задержали Смирнова по подозрению в получении взятки и пригласили на беседу в комнату полиции. Там патрульный внезапно выхватил табельный пистолет и начал стрелять. Максим Веялко скончался, его коллега Алексей Лимонов попал в реанимацию, его спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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