В Москве на следователя напали с ножом около центрального здания СКР
В Москве мужчина напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России. Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, на сотрудника напали прямо около входа в главное здание ведомства в Техническом переулке.
Пострадал старший следователь, полковник Владислав Капустин. Единственное, на что ему хватило сил — дойти до проходной и сообщить о его ранении. Очевидцы произошедшего рассказывают: сразу после этого мужчина потерял сознание.
Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.
Следователя госпитализировали с тяжелым ранением в области сердца. Несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.
Нападавшего задержали, с ним работают следователи.
- Начат сбор характеризующего материала на задержанного. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния, - сообщила Светлана Петренко.
Связи между полковником юстиции и нападавшим пока не выявили. Главное предположение сейчас — злоумышленник был не в адеквате. В соцсетях появилась информация о том, что задержанным оказался 39-летний уроженец Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Также сообщается, что он не раз писал жалобы в СКР.
Видео с места нападения на полковника СКР в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU