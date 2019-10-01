В Москве на следователя напали с ножом около центрального здания СКР

В Москве мужчина напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России. Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, на сотрудника напали прямо около входа в главное здание ведомства в Техническом переулке.

Пострадал старший следователь, полковник Владислав Капустин. Единственное, на что ему хватило сил — дойти до проходной и сообщить о его ранении. Очевидцы произошедшего рассказывают: сразу после этого мужчина потерял сознание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/735208" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.

Следователя госпитализировали с тяжелым ранением в области сердца. Несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.

Нападавшего задержали, с ним работают следователи.

- Начат сбор характеризующего материала на задержанного. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния, - сообщила Светлана Петренко.

Связи между полковником юстиции и нападавшим пока не выявили. Главное предположение сейчас — злоумышленник был не в адеквате. В соцсетях появилась информация о том, что задержанным оказался 39-летний уроженец Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Также сообщается, что он не раз писал жалобы в СКР.