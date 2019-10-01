Готовим блюда школьных столовых, раскрашиваем тыкву и печатаем лубочные картинки: мастер-классы на осеннем фестивале

С 4 по 13 октября в столице пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Золотая осень». Программу утвердили сегодня, 1 октября, на заседании президиума правительства Москвы. Мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Золотая осень». Впервые центральной площадкой станет Красная площадь, ярмарка на которой проводится совместно с Министерством сельского хозяйства России.

По всему городу откроется более полутора тысяч фестивальных точек - ярмарки в центре и округах, а также специальные зоны на рынках, в крупных супермаркетах и ресторанах. Овощи-фрукты и прочие продукты в Москву привезут фермеры из более чем 50 регионов России. На прилавках будет рыба, морепродукты, сыры, мясные деликатесы, соленья, варенья и выпечка. А в развлекательной программе - бесплатные фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры. На площадках в округах реконструкторы воссоздадут разные исторические эпохи с их костюмами, ремеслами и бытом.

На 12 ярмарках фестиваля проведут более 450 кулинарных и творческих мастер-классов. Мы выбрали для вас самые интересные. Занятия будут проходить в теплых павильонах. Предварительная регистрация не нужна. Вход везде свободный.

НАЛЕТАЙ НА РАТАТУЙ

Три центральные кулинарные школы фестиваля - «Кухня регионов России» и «Осенний китчинг» на Красной площади, а также «Кулинарный техникум» на площади Революции - будут работать с 15.00 до 18.45 в будни и с 12.00 до 18.45 по выходным. Старт нового мастер-класса - в начале каждого часа.

На Красной площади в шале «Кухня регионов России» желающие научатся готовить блюда и напитки с местным «акцентом». Например, дальневосточный салат с морскими деликатесами, наваристую иркутскую уху с северной рыбой, кавказские пирожки с сыром, открытый пирог с сибирскими ягодами, алтайскую медовую коврижку, липецкий штрудель. А в шале «Осенний китчинг» покажут, как сделать тематические осенние блюда вроде фаршированных болгарских перцев с мясом и грибами, сладкой гурьевской каши, пряного чая с ягодами и медовых конфет с орехами и сухофруктами.

На площади Революции главной в меню станет тыква, а также другие сезонные овощи. Повара научат варить крем-суп из тыквы, запекать тыкву в медовой глазури и овощной рататуй.

"Золотая осень" не обходится без многочисленных кулинарных конкурсов и мастер-классов.Фото: Евгения ГУСЕВА

КРАСНОЮ КИСТЬЮ РЯБИНА ЗАЖГЛАСЬ

На Школьной улице каждый день сразу в двух шале можно побывать на художественных мастер-классах. Занятия идут с 15.00 до 18.00 для детей и взрослых. В мозаичной школе научат создавать панно в разных стилях - от поп-арта до классики. А на открытых уроках живописи - пейзажи и натюрморты. Темой поделок и рисунков, конечно, станет осень. К примеру, разноцветный сентябрьский лес, пшеничное поле, веточки рябины, листья клена, красочные тыквы, гранаты и апельсины. Здесь же можно согреться ароматным чаем и кофе, перекусить. А еще - сфотографироваться на фоне необычных композиций из ярко-оранжевых тыкв.

Уроки на других ярмарках проходят каждый день с 13.00 до 18.00. На бульваре Дмитрия Донского покажут, как собрать красивый гербарий из осенних листьев, трав и цветов. На площади Революции можно будет превратить обычные вещи в стильные аксессуары, например, оформить в осеннем стиле бокс для школьной сменки, ежедневники и дождевики. А на Профсоюзной улице научат играть на традиционных народных инструментах. Здесь же разобьют лагерь географической экспедиции, где желающие смогут вязать альпинистские узлы, изучать походное снаряжение и минералы.

В Москве откроется более полутора тысяч фестивальных точек "Золотой осени".Фото: Евгения ГУСЕВА

Я БЫ В РЕМЕСЛЕННИКИ ПОШЕЛ

На нескольких ярмарках откроют ремесленные мастерские. Сюда можно прийти в будни с 13.00 до 21.00, в выходные - с 12.00 до 21.00.

На площади Революции можно слепить тарелки на гончарном круге, глиняные и керамические кружки, а затем украсить их росписью.

На Святоозерской улице пройдут уроки по плетению тесьмы или шнура на дьяковских грузиках с помощью небольшого ткацкого станка.

На Городецкой улице мастера проведут занятия по созданию старинной броши - фибулы, украшенной осенними листьями и цветами. Здесь же покажут, как швеи в Средневековье создавали на ткани осенние узоры.

На улице Перерва желающие научатся выращивать рожь и пшеницу, а также правильно собирать и обрабатывать урожай.

В Зеленограде на площади Юности устроят печатный двор. Гостей научат «штамповать» лубочные картинки с помощью копии печатного станка эпохи Московского царства.

ЧТО ЕЩЕ

На десяти окружных площадках во время специальной демонстрации можно узнать рецепты популярных блюд разных народов:

- на Профсоюзной улице каждый день в 13.00, 16.00 и 19.00 - бурятская кухня, например, буузы (по-нашему пельмени), хаан-чай (традиционный чай с солью);

- на Ореховом бульваре, в это же время - меню портовой корчмы средиземноморского городка в XIX веке - картофель с кислым взваром, щи с грибами в горшочках, суп из сафоя (вид капусты);

- на улице Матвеевская, в 13.00, 16.00 и 19.00 - европейская кухня, к примеру, ньокки (итальянские клецки), суп из желтой тыквы, тортини с помидорами, берлинские пончики, миндальные шарики;

- на Митинской улице - главные хиты из меню советских пионерских лагерей – тушеная капуста с сосисками, картофельное пюре с котлетой, молочная каша «Дружба»! Начало занятий в будни - в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00, в выходные – в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00;

- на площади Славы по этому же расписанию - меню колхозных столовых - винегрет, картофель с грибами и сметаной, классические голубцы с фаршем.

ВНИМАНИЕ!

Ярмарки работают в будни с 11.00 до 21.00, в выходные с 10.00 до 22.00.

Подробная афиша - на официальном сайте фестиваля «Золотая осень».