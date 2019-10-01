2019-10-01T16:29:47+03:00
Экономика

Цифры на хлеб не намажешь: какое будущее ждет россиян при затухающей экономике

Оптимизм сохраняет только Росстат, а вот директора заводов кричат "Караул!". Что будет с нашей экономикой, объясняет известный экономист Никита Кричевский
Никита КРИЧЕВСКИЙ
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Нынешний спад в новых заказах на производствах — антирекорд за десятилетие. Численность рабочих мест на заводах сокращаетсяНынешний спад в новых заказах на производствах — антирекорд за десятилетие. Численность рабочих мест на заводах сокращаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Две недели назад Росстат представил данные о промышленном производстве за август этого года. Прирост по сравнению с прошлым августом составил 2,9%, а в сравнении с нынешним июлем – 2,5%. Позитив зафиксирован во всех сферах, включая обрабатывающие отрасли (сюда входит вся индустрия — от металлургии до автомобилестроения — за исключением добычи ресурсов и электроэнергетики).

И вдруг индекс деловой активности PMI за сентябрь (отражает настроения менеджмента обрабатывающих производств) показал худший результат аж с 2009 года. Оказывается, деловая активность в стране падает катастрофическими темпами. Нынешний спад в новых заказах на производствах — антирекорд за десятилетие. Численность рабочих мест на заводах сокращается.

Караул? Для кого-то да, но только не для вменяемых экономистов.

Во-первых, веры Росстату нет не только среди аналитиков, но и, как выяснилось, в стенах Госдумы. Статистики из штанов готовы выпрыгнуть, лишь бы потрафить министру Орешкину, невзирая на явные несоответствия реальной картине. Не верь глазам своим?

Во-вторых, то, что экономика находится в стагнации, ясно всем. У конечных потребителей, т.е. у нас с вами, денег не прибавляется, продажи промежуточной продукции падают, новые заказчики как будто заснули, собственники не торопятся инвестировать, предпочитая оставлять «нажитое непосильным трудом» за границей. Откуда взяться росту?

У конечных потребителей, т.е. у нас с вами, денег не прибавляется, продажи падают Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У конечных потребителей, т.е. у нас с вами, денег не прибавляется, продажи падаютФото: Олег РУКАВИЦЫН

В-третьих, бизнес все больше не доверяет власти, которая, похоже, сама не знает, чего хочет. Так, если бы правительство и Центробанк были реально заинтересованы в росте экономики, то давно ввели жесткие протекционистские меры, установили относительно твердый, но низкий курс рубля, ограничили присутствие на внутреннем рынке транснациональных корпораций, стимулировали, в первую очередь, налоговыми послаблениями, инвестиции в реальный сектор, а главное, последовательно уничтожали коррупцию, прежде всего, в правоохранительных органах.

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

Так что же, дело швах? Нет, конечно. Тепло и свет в домах будут, топливо на заправках – тоже (о ценах не будем), продукты в магазинах никуда не исчезнут (вопрос качества оставим за скобками), разве что произойдет некоторое сокращение рабочих мест на заводах, но оно не будет шоковым – социальные потрясения никому не нужны.

С другой стороны, в ближайший год ждать экономического прорыва также не стоит. И так будет до тех пор, пока государство не перестанет заботиться исключительно о парадных, выставочных показателях, наподобие низкой инфляции или «беспрецедентного» роста начисленной зарплаты. Мы-то знаем, что цифры на хлеб не намажешь.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Бедность, которой нам не избежать

Колумнист «КП» Сергей Мардан пытается разобраться: правительство не хочет или не может решить главные проблемы российской экономики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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