Бедность, которой нам не избежать

В ближайшие годы нас ждет бедность. Мы обречены на нее. Не нужно испытывать никаких иллюзий, что какое-то чудо сможет это мрачное будущее изменить.

Для того, чтобы рос уровень жизни населения, необходим рост экономики на 6-7% в год. Наша экономика практически не растет. Даже с учетом качества данных Росстата, который является подразделением Министерства экономики и по определению должен учитывать пожелания большого начальства, экономический рост в последние пять лет составляет не более 1,5% в год. Прибавьте к этому рост налогов, всевозможных поборов и платежей, инфляцию и вы увидите, что в карман российскому гражданину залезают все, кому не лень, а возможностей заработать становится только меньше.

Цифры отражают грустную реальность. В стране сегодня 19 миллионов человек живут ниже уровня бедности. Их число выросло за полгода на 500 тысяч человек. Это – население крупного российского города. Например, Липецка или Калининграда.

Министры российского правительства находятся в полнейшей растерянности. Орешкин (министр экономики), например, не слезает с одной единственной темы – в стране слишком много необеспеченных потребительских кредитов и если однажды заемщики массово перестанут платить, банки – лопнут.

Только Максим Орешкин не договаривает. Эти «плохие заемщики» - это те самые 19 миллионов бедняков и тех, кто балансирует из последних сил, чтобы за черту бедности не упасть. Кредиты люди берут совсем не для того, чтобы потратить их на рождественских и прочих распродажах, как американцы, а для того, чтобы свести концы с концами. Кредиты, грубо говоря, берутся «на еду».

Эти люди не бездельники, не инвалиды. Они могут и хотят работать. Просто этой работы нет, а за ту, которая есть работодатели готовы платить по минимуму.

Казалось бы, во всем мире давно придуманы универсальные решение – как разогнать свою экономику. Хочешь, чтобы бизнесмены расширяли производство, создавали новые рабочие места – снижай налоги.

Кредиты, грубо говоря, берутся «на еду»Фото: Олег УКЛАДОВ

Наше правительство вместо этого повышает НДС на 2%. Это – самый болезненный налог, который платят абсолютно все. Он включен в стоимость любого товара, любой услуги за которую платим. Кусок ли сыра или визит к стоматологу. Эти деньги потеряли и мы, и предприниматель, которому мы могли заплатить.

При этом недостатка денег в казне нет. Бюджет у нас сейчас профицитный, денег - навалом. Зачем бюджету дополнительные деньги - на этот вопрос никто не потрудился ответить.

Второе решение, которое использует и США и Европа последние тридцать лет для своего экономического роста – снижение кредитных ставок.

Это не только вы сегодня платите 19% годовых по автокредиту и 12% по ипотеке. Компании берут у банков в долг по таким же запредельным ставкам. И им дешевле не брать, не инвестировать, не расти.

Центральный Банк годами пугает нас, что если снижать кредитную ставку, спекулянты скупят всю валюту. ЦБ годами не может найти технического решения, как решить эту несложную проблему.

Кредиты – это топливо экономики. Наши немолодые «Жигули» давно уже с пустым баком и ехать никуда не могут по определению.

Любое правительство, говоря о своей работе и ее результатах, начинает разговор о количестве созданных новых рабочих мест. Например, об этом все время говорит Трамп. Он об этом говорит, потому что, это самое главное, что интересует простых людей в США, Германии или России. Работа есть или работы нет.

Российская экономика не ориентирована на создание рабочих мест. Те вакансии которые все же существуют, подразумевают самый низкий уровень оплаты труда и легко замещаются гастарбайтерами от которых наш рынок совершенно не защищён. Нам предлагается как в 90-е странная форма свободного рынка. Работайте за еду или пошли вон. Желающих на ваше место много. Хотя все они из Киргизии или Узбекистана. Но нанимателю – все равно.

Те вакансии которые все же существуют, подразумевают самый низкий уровень оплаты труда и легко замещаются гастарбайтерамиФото: Евгения ГУСЕВА

Вместо того, чтобы говорить о серьёзных проблемах и обсуждать пути выхода из экономического кризиса, на пороге которого стоит Россия, глава правительства Дмитрий Медведев снова и снова предлагает обсудить вопрос введения 4-дневной рабочей недели. В то же время глава Роскосмоса запускает робота Федора, который за 300 миллионов рублей должен протирать стекла иллюминаторов на космической станции. А глава Минпромторга демонстрирует проект представительского лимузина Аурус, на который потрачены несколько десятков миллиардов рублей. Видимо, важнее проблем у нас нет.

В то же время глава Роскосмоса запускает робота Федора, который за 300 миллионов рублей должен протирать стекла иллюминаторов на космической станции. Фото: сайт Роскосмоса

Если все это просто чиновничья имитация и министры и руководители госкомпаний просто набирают себе дополнительные очки в аппаратной борьбе – это полбеды. Это мы переживем.

Но если они просто не знают, что делать и как страусы прячут голову в песок пытаясь скрыться от реальных проблем за медийным дымом, тогда у нас у всех большие проблемы.

А вам приходится ли занимать деньги?.Опрос

В ТЕМУ

Кто такие бедные в России?

"Комсомольская правда" составила портрет малоимущего жителя страны (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росстат: почти четверть детей в России оказались за чертой бедности

В РФ 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума (подробности)