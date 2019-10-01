"Мисс бум-бум" стала модель Playboy и талисман российской сборной по футболу

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез победила в конкурсе "Мисс бум-бум", который проходил в Мексике. За звание самых красивых ягодиц в мире боролись более 20 конкурсанток со всего мира, но выиграла снова горячая бразильянка. Надо отметить, что Сьюзи для российских болельщиков- не чужой человек, она была талисманом российской сборной по футболу на Чемпионате мира-2014. Талисман - символ не формальный, но очень запоминающийся. Фото с ее аппетитными формами тогда запомнились многим, кто приехал поболеть за своих на мундиале.

Но вернемся к конкурсе. В "Мисс бум-бум - 2019" на звание самой красивой попы участвовали модели из Великобритании, Бразилии, США, Канады, Германии, Франции Испании, Португалии, Мексики и Австралии. Участницы выступали перед жюри в бикини, демонстрируя мастерство позинга.

suzycortezoficial Miss BumBum World 2019

Сьюзи Кортез, ставшая триумфаторшей этого года, выигрывала в "Мисс бум-бум" в 2015 году, пишет Daily Mail. 29-летняя бразильская модель Playboy родилась в городке Кампинас. Красавица не замужем, однако, говорит, что недостатка в мужском внимании не знает. Больше десяти лет занимается спортом, предпочитая серьезные силовые нагрузки.

"Два раза в день делаю специальные упражнения для ягодиц. И еще всем девушкам, которые хотели бы иметь красивую попу, я советую сбалансированно питаться и пить много воды", - делилась секретами красоты модель.

Второе место заняла Райана Лаура Суза из Франции. Закрыла тройку финалистов Джессика Лопес из Великобритании.

suzycortezoficial Mi premio como miss bumbum world 2019, m s que merecido! fue mucho esfuerzo

"Мисс бум-бум" основал 40-летний предприниматель Какау Оливер в 2011 году. Восемь лет состязание проводилось на территории Бразилии. В финале участвовали 27 девушек - по одной от каждого штата страны. По условиям конкурса, женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц.

Сьюзи Кортес стала "лицом" российской сборной на Чемпионате мира по футболу-2014. Тогда организаторы решили выбрать для каждой команды, участвующей в финале мундиаля, свою "музу". Девушки должны были внешне походить на представительниц стран, которые они представляли. Организаторы решили, что Сьюзи выглядит как российская актриса Екатерина Гусева.