2019-10-01T17:35:58+03:00
В мире

На Бали планируют запретить внебрачный секс

Закон коснется не только жителей Индонезии, но и обычных туристов
Арина СУВОРОВА
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Готовящийся к рассмотрению законопроект будет касаться как местных жителей, так и туристовГотовящийся к рассмотрению законопроект будет касаться как местных жителей, так и туристовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Индонезии разработали ряд законопроектов по изменению уголовного законодательства. Редакции подверглись 628 статей. Среди инициатив — введение наказания за оскорбление президента, гимна и флага, запрет абортов и запрет внебрачного секса.

По стране прокатились акции протеста. Почти миллион человек подписали петицию против ужесточения уголовного законодательства. Напуганные этими новостями туристы стали массово отказываться от запланированных поездок на Бали. В таких условиях президент страны Джоко Видово заявил, что новые законы требуют доработки и отложил их рассмотрение в парламенте на неделю.

Конечно, всех встревожило не наказание за оскорбление гимна или флага Индонезии, а запрет на секс вне брака. Готовящийся к рассмотрению законопроект будет касаться как местных жителей, так и туристов. За нарушение этого закона может светить тюремное заключение сроком на один год. Совместная жизнь без официальной регистрации также может привести к тюрьме на полгода или максимальному штрафу в 1000 долларов.

Пожаловаться в полицию на внебрачные связи могут родители пары, дети подозреваемых или один из супругов. Таким образом, законодатели надеются повысить уровень благочестия среди граждан и снизить количество измен. Также это станет серьезным препятствием для совместного проживания людей нетрадиционной ориентации. К слову, в Индонезии однополые браки запрещены.

Если парламент все-таки примет эти инициативы, то они вступят в силу уже через два года.

Власти уверены, что ужесточение уголовного законодательства покажет всему миру, что Индонезия — страна независимая и религиозная. Да и вообще давно пора отказаться от колониальных законов Нидерландов (Индонезия получило независимость от Голландии только 70 лет назад).

В общественной организации Human Rights Watch уже бьют тревогу. По мнению правозащитников, в представленных законопроектах есть инициативы, которые нарушают права женщин, религиозных меньшинств, лесбиянок, геев и транссексуалов.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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